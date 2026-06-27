Temperaturile extreme care au cuprins județul Satu Mare determină autoritățile sanitare să transmită un set de recomandări urgente pentru populație. Copiii, vârstnicii, bolnavii cronici și persoanele care muncesc în aer liber sunt cele mai expuse riscurilor provocate de caniculă.

Valul de căldură care afectează județul Satu Mare aduce temperaturi de până la 41 de grade Celsius, iar medicii avertizează că expunerea neprotejată la soare poate provoca deshidratare severă, insolație și complicații grave, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Specialiștii recomandă populației să respecte cu strictețe măsurile de protecție, deoarece organismul este supus unui stres major în perioadele cu temperaturi extreme.

Evitați soarele și hidratați-vă constant

Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 18:00, interval în care radiațiile și temperaturile ating cele mai ridicate valori.

Persoanele care dispun de aparate de aer condiționat sunt sfătuite să mențină temperatura din locuință cu aproximativ 5 grade mai mică decât cea de afară, iar cei care nu beneficiază de astfel de instalații sunt îndemnați să petreacă zilnic câteva ore în spații climatizate.

Hidratarea este esențială. Se recomandă consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi, iar în perioadele cu temperaturi extreme chiar un pahar de apă la fiecare 20 de minute.

În același timp, trebuie evitate alcoolul, băuturile bogate în zahăr sau cofeină, care favorizează deshidratarea.

Alimentația poate face diferența

În zilele caniculare, medicii recomandă consumul de fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, castraveții, roșiile sau prunele.

Iaurtul și supele contribuie, de asemenea, la hidratarea organismului, în timp ce mesele copioase și alimentele greu digerabile ar trebui evitate.

Copiii și vârstnicii, cei mai expuși

O atenție deosebită trebuie acordată sugarilor, copiilor mici și persoanelor în vârstă.

Copiii nu trebuie scoși afară în intervalele de maximă căldură, iar cei cu vârsta sub trei ani ar trebui plimbați doar înainte de ora 09:00 și după 20:00.

Părinții sunt sfătuiți să îi îmbrace în haine lejere, din fibre naturale, să îi hidrateze permanent și să le facă dușuri cu apă călduță.

În cazul persoanelor vârstnice și al celor care suferă de boli cardiovasculare, renale, pulmonare sau metabolice, medicii recomandă continuarea tratamentului prescris și consultarea medicului curant dacă apar simptome neobișnuite.

Cum păstrați răcoarea în locuință

Pentru limitarea creșterii temperaturii în interiorul locuințelor, autoritățile recomandă:

închiderea ferestrelor expuse direct la soare și folosirea jaluzelelor sau draperiilor;

aerisirea locuinței doar seara și dimineața devreme;

reducerea utilizării aparatelor electrocasnice și a iluminatului artificial care degajă căldură.

Recomandări pentru cei care muncesc în aer liber

Persoanele care desfășoară activități solicitante în exterior trebuie să reducă intensitatea efortului în orele de vârf sau chiar să întrerupă activitatea atunci când temperaturile devin extreme.

De asemenea, sunt recomandate pauze frecvente la umbră, consum constant de apă și purtarea echipamentelor de protecție din materiale naturale, care să acopere capul și corpul.

Obligații și pentru angajatori

Angajatorii sunt îndemnați să adapteze programul de lucru la condițiile meteorologice, să reducă ritmul activităților fizice, să asigure ventilația spațiilor de muncă și suficiente pauze în locuri răcoroase.

Totodată, trebuie să pună la dispoziția angajaților între 2 și 4 litri de apă potabilă pe schimb, echipamente de protecție și posibilitatea utilizării dușurilor.

Ce trebuie să faceți în perioada Codului Roșu

Pe durata avertizării de Cod Roșu, autoritățile recomandă limitarea deplasărilor doar la situațiile absolut necesare, evitarea ieșirilor între orele 11:00 și 17:00, consumul a 2-4 litri de lichide pe zi și respectarea tratamentelor medicale.

Medicii fac apel la populație să utilizeze serviciile de urgență doar în cazurile care impun intervenție imediată, iar pentru problemele obișnuite de sănătate să contacteze medicul de familie.

Respectarea acestor recomandări poate preveni apariția unor complicații grave și poate salva vieți în timpul unuia dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani.