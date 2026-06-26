Un bărbat este cercetat pentru tâlhărie calificată după ce ar fi urmărit o femeie de 79 de ani până la locuința acesteia, unde ar fi agresat-o și i-ar fi smuls cerceii din aur. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar instanța a decis arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, într-un dosar care a șocat prin modul de operare și prin vulnerabilitatea victimei.

Potrivit procurorilor, la data de 24 iunie 2026 a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale, iar în ziua următoare, 25 iunie 2026, procurorul de caz a solicitat Judecătoriei Satu Mare arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

Victima, urmărită până acasă

Din actele de urmărire penală reiese că bărbatul ar fi urmărit o femeie în vârstă de 79 de ani, în timp ce aceasta se deplasa spre domiciliu.

Ajunsă în curtea blocului, femeia ar fi fost atacată din spate. Anchetatorii susțin că inculpatul ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, determinată de vârsta înaintată, împingând-o astfel încât aceasta s-a dezechilibrat și s-a lovit cu cotul de peretele blocului.

Cercei din aur smulși prin violență

Profitând de moment, agresorul i-ar fi smuls victimei din urechi o pereche de cercei din aur, cu o greutate de aproximativ 7,10 grame.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni traumatice la nivelul urechilor, regiunii mandibulare drepte și cotului drept, pentru vindecarea cărora sunt necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale, potrivit documentelor din dosar.

Suspectul, în arest preventiv

Având în vedere gravitatea faptelor și circumstanțele în care acestea s-ar fi produs, procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului, măsură care a fost admisă de instanță.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.

Procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal și nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție, persoana cercetată beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri definitive.