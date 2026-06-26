Din cauza temperaturilor extreme, circulația autovehiculelor de transport marfă (peste 7,5 tone) pe teritoriul Ungariei va fi permisă după un program modificat la sfârșitul acestei săptămâni.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a fost informat, de către autoritățile maghiare, că la sfârșitul acestei săptămâni, pe fondul temperaturilor extreme, circulația automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi permisă după un program special. Pentru a asigura un flux optim de aprovizionare și pentru a preveni deteriorarea mărfurilor din cauza căldurii excesive, autoritățile din țara vecină au decis ridicarea parțială a interdicțiilor de circulație pe timpul nopții la finalul acestei săptămâni.

Astfel, informăm participanţii la traficul transfrontalier care circulă cu autovehicule cu o capacitate ce depășește 7,5 tone, că în data de 28 iunie 2026 restricția de circulație (camion stop) se va aplica EXCLUSIV între orele 07.00 – 23.00 (ora României).

În perioada menţionată, şoferii automarfarelor vor avea obligaţia să staţioneze în parcările special amenajate, până la încheierea intervalului pentru care au fost stabilite restricţii de circulaţie pe drumurile publice din Ungaria.

Drept urmare, camioanele vor putea circula fără restricții pe teritoriul statului maghiar în cursul nopții de sâmbătă, 27 iunie 2026, spre duminică, 28 iunie 2026 (până la ora 07.00, ora României).

Precizăm faptul că în intervalul orar menţionat, traficul de călători şi autoturisme se va desfăşura în condiţii normale.