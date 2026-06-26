Polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au desfășurat un amplu control în municipiul Satu Mare, iar bilanțul este unul semnificativ: zeci de sancțiuni, mii de lei în amenzi și șase certificate de înmatriculare reținute pentru autovehicule care nu mai îndeplineau condițiile tehnice de circulație.

O nouă acțiune de amploare desfășurată de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare demonstrează că autoritățile intensifică verificările în trafic pentru depistarea șoferilor care încalcă legea și a autovehiculelor care reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră.

În seara zilei de 25 iunie, între orele 21:30 și 00:00, polițiștii au organizat un filtru pe strada Careiului, una dintre cele mai circulate artere din municipiu, acțiune la care au participat și specialiști ai Registrului Auto Român (RAR) Satu Mare.

Zeci de sancțiuni în doar câteva ore

În cadrul controalelor au fost verificate 9 autoturisme și legitimate 16 persoane.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 8.000 de lei.

Acțiunea a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor la regimul rutier, verificarea respectării legislației în vigoare și menținerea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Șase autoturisme au rămas fără certificate de înmatriculare

Pe lângă verificările efectuate de polițiști, inspectorii Registrului Auto Român au controlat starea tehnică a vehiculelor oprite în trafic.

În urma acestor verificări, șase certificate de înmatriculare au fost reținute, după ce au fost identificate autovehicule care nu mai îndeplineau condițiile tehnice necesare pentru a circula legal pe drumurile publice.

Până la remedierea deficiențelor constatate și efectuarea verificărilor tehnice impuse de lege, aceste autovehicule nu mai pot fi utilizate în trafic.

Controalele vor continua

Polițiștii transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român, pentru depistarea șoferilor care nu respectă legislația rutieră și a vehiculelor care pun în pericol siguranța circulației.

Mesajul autorităților este clar: respectarea regulilor de circulație și menținerea autovehiculelor într-o stare tehnică corespunzătoare reprezintă obligații legale, iar abaterile vor fi sancționate ori de câte ori sunt constatate.