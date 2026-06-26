Trei accidente într-o singură zi în județul Satu Mare!

O femeie lovită pe trecerea de pietoni, un copil cu trotineta și un impact violent la Vama

Ziua de 25 iunie a fost una aglomerată pentru polițiștii rutieri din județul Satu Mare, care au intervenit la trei accidente produse în decurs de doar câteva ore. Printre victime se numără o femeie accidentată pe trecerea de pietoni, un copil de 12 ani care a căzut cu trotineta electrică și o femeie de 68 de ani rănită într-o coliziune produsă în localitatea Vama.

Depășire neregulamentară și coliziune cu un triciclu medical, la Vama

Primul accident s-a produs în jurul orei 12:37, pe DN 19, în localitatea Vama. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, un tânăr de 18 ani din Certeze, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o depășire neregulamentară și a intrat în coliziune cu un triciclu medical.

Acesta era condus de o femeie de 68 de ani din Vama, care ar fi pătruns de pe un drum secundar pe drumul prioritar fără să se asigure corespunzător.

În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Copil de 12 ani, rănit după ce a căzut cu trotineta electrică

La ora 15:12, polițiștii rutieri din municipiul Satu Mare au fost solicitați să intervină pe bulevardul Muncii, unde un băiat de 12 ani a fost implicat într-un accident.

Din primele cercetări reiese că minorul, care se deplasa cu o trotinetă electrică, ar fi pierdut controlul direcției de mers, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Copilul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Femeie lovită pe trecerea de pietoni, în municipiul Satu Mare

Seara, în jurul orei 20:30, un nou accident a avut loc pe strada Fabricii din municipiul Satu Mare.

Conform primelor cercetări, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie de 56 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

Victima a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs accidentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.