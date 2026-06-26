Trei accidente într-o singură zi în județul Satu Mare!

Locale 26.06.2026 15:30
Trei accidente într-o singură zi în județul Satu Mare!

 O femeie lovită pe trecerea de pietoni, un copil cu trotineta și un impact violent la Vama

Ziua de 25 iunie a fost una aglomerată pentru polițiștii rutieri din județul Satu Mare, care au intervenit la trei accidente produse în decurs de doar câteva ore. Printre victime se numără o femeie accidentată pe trecerea de pietoni, un copil de 12 ani care a căzut cu trotineta electrică și o femeie de 68 de ani rănită într-o coliziune produsă în localitatea Vama.

Depășire neregulamentară și coliziune cu un triciclu medical, la Vama

Primul accident s-a produs în jurul orei 12:37, pe DN 19, în localitatea Vama. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, un tânăr de 18 ani din Certeze, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o depășire neregulamentară și a intrat în coliziune cu un triciclu medical.

Acesta era condus de o femeie de 68 de ani din Vama, care ar fi pătruns de pe un drum secundar pe drumul prioritar fără să se asigure corespunzător.

În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Copil de 12 ani, rănit după ce a căzut cu trotineta electrică

La ora 15:12, polițiștii rutieri din municipiul Satu Mare au fost solicitați să intervină pe bulevardul Muncii, unde un băiat de 12 ani a fost implicat într-un accident.

Din primele cercetări reiese că minorul, care se deplasa cu o trotinetă electrică, ar fi pierdut controlul direcției de mers, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Copilul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Femeie lovită pe trecerea de pietoni, în municipiul Satu Mare

Seara, în jurul orei 20:30, un nou accident a avut loc pe strada Fabricii din municipiul Satu Mare.

Conform primelor cercetări, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie de 56 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

Victima a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs accidentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda