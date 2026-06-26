Satu Mare intră sub cea mai severă avertizare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie. După două zile de Cod Portocaliu, județul va fi lovit de un val de căldură extremă, cu temperaturi care pot atinge 40 de grade Celsius și un disconfort termic deosebit de accentuat. Autoritățile fac apel la populație să ia măsuri urgente de protecție.

Județul Satu Mare se pregătește pentru unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Administrația Națională de Meteorologie a emis o succesiune de avertizări care culminează cu Codul Roșu de caniculă, valabil în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, după două zile consecutive de Cod Portocaliu.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor urca la valori extreme, iar în nord-vestul țării mercurul din termometre poate ajunge la 39-40 de grade Celsius, transformând deplasările și activitățile în aer liber într-un risc real pentru sănătate.

Două zile de Cod Portocaliu înaintea valului extrem de căldură

Primul Cod Portocaliu intră în vigoare vineri, 26 iunie, ora 10:00, și este valabil până sâmbătă, 27 iunie, ora 10:00. În această perioadă, județul Satu Mare va fi afectat de temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade, în condițiile unui disconfort termic accentuat.

Valul de căldură se va intensifica în intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00, când un nou Cod Portocaliu va aduce temperaturi maxime de până la 38-39 de grade în Câmpia de Vest.

Cod Roșu: temperaturi extreme și pericol major

Cea mai severă avertizare intră în vigoare sâmbătă, 28 iunie, la ora 10:00, și rămâne valabilă până duminică, 29 iunie, la ora 10:00.





Specialiștii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, inclusiv în județul Satu Mare, valorile pot urca spre 39-40 de grade Celsius.

În aceste condiții, disconfortul termic va fi extrem, iar expunerea prelungită la soare poate provoca deshidratare severă, epuizare termică și insolație, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Autoritățile cer prudență maximă

Inspectorii pentru situații de urgență recomandă evitarea deplasărilor și a efortului fizic în intervalul 11:00 – 18:00, consumul constant de apă și purtarea unor haine lejere, în culori deschise.

Totodată, populația este îndemnată să acorde o atenție specială persoanelor vulnerabile și să nu lase niciodată copii sau animale de companie în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute.

Medicii recomandă evitarea consumului de alcool și a băuturilor bogate în zahăr sau cofeină, precum și consumul de fructe și legume proaspete pentru menținerea unei hidratări corespunzătoare.

Crește și pericolul incendiilor

Pe lângă efectele asupra sănătății, temperaturile extreme sporesc semnificativ riscul izbucnirii incendiilor de vegetație.

Autoritățile solicită cetățenilor să nu folosească focul deschis în zonele cu vegetație uscată, să nu arunce resturi de țigări aprinse și să nu lase în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune, precum brichete sau tuburi de deodorant.

În cazul producerii unei situații de urgență, populația este îndemnată să apeleze imediat numărul unic 112.

Valul de căldură care se instalează în următoarele zile este unul dintre cele mai severe prognozate în acest sezon, iar respectarea recomandărilor autorităților poate face diferența între un disconfort suportabil și o urgență medicală.