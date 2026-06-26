Un restaurant din municipiul Carei a fost sancționat cu 10.000 de lei în urma verificărilor efectuate de inspectorii DSVSA Satu Mare. Neregulile constatate au vizat starea spațiilor de lucru și a echipamentelor folosite pentru manipularea produselor alimentare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare continuă seria controalelor riguroase în unitățile din industria alimentară, iar bilanțul ultimei săptămâni scoate în evidență faptul că autoritățile nu mai tolerează abaterile care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

În perioada 19 – 26 iunie 2026, inspectorii instituției au desfășurat nu mai puțin de 93 de acțiuni de control, iar una dintre acestea s-a soldat cu o sancțiune contravențională consistentă aplicată unui restaurant din municipiul Carei.

Amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea normelor de igienă

În urma verificărilor, inspectorii DSVSA au constatat că restaurantul sancționat nu respecta normele sanitare veterinare privind întreținerea spațiilor destinate prelucrării, depozitării și comercializării produselor alimentare.

De asemenea, au fost identificate deficiențe în ceea ce privește întreținerea instalațiilor, utilajelor și ustensilelor utilizate în activitatea zilnică, aspecte care pot afecta siguranța alimentelor oferite consumatorilor.

Pentru aceste neconformități, operatorul economic a fost sancționat cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

Aproape o sută de controale într-o singură săptămână

Activitatea inspectorilor DSVSA nu s-a limitat la restaurante. În total, au fost verificate 93 de unități din întreg județul, printre care abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, magazine alimentare, laboratoare de cofetărie, cantine, baruri, chioșcuri școlare, brutării, unități de producție alimentară și depozite pentru produse agroalimentare.

Verificările au urmărit respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, implementarea sistemului HACCP și aplicarea programelor de autocontrol în unitățile de producție și procesare.

Reprezentanții DSVSA precizează că obiectivul principal al acestor acțiuni rămâne prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor, iar sancțiunile sunt aplicate doar atunci când deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit sau atunci când există riscuri majore privind siguranța alimentelor.

Controalele continuă în sezonul estival

Odată cu creșterea temperaturilor și intensificarea activităților specifice sezonului estival, inspectorii DSVSA își concentrează atenția asupra unităților din zonele de agrement, dar și asupra operatorilor din alimentația publică care furnizează hrană pentru creșe, grădinițe, școli sau alte instituții.

În același timp, sunt intensificate verificările la automatele de distribuție a laptelui crud, unde inspectorii urmăresc atât modul de funcționare al echipamentelor, cât și respectarea condițiilor de igienă pe durata aprovizionării, păstrării și comercializării produsului.

Toleranță zero pentru abaterile care pot pune în pericol consumatorii

Prin aceste acțiuni, DSVSA Satu Mare transmite un mesaj clar operatorilor economici: respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară nu reprezintă o opțiune, ci o obligație legală. În contextul temperaturilor ridicate, când riscul alterării produselor alimentare crește considerabil, controalele vor continua într-un ritm susținut, iar neregulile constatate vor fi sancționate fără ezitare.