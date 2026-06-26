Meteorologii și Inspectoratul pentru Situații de Urgență trag un semnal de alarmă: între orele 12:00 și 21:00, căldura extremă și disconfortul termic pot pune în pericol sănătatea populației. Autoritățile îi îndeamnă pe sătmăreni să evite expunerea la soare și să respecte măsurile de protecție.

Județul Satu Mare se află, astăzi, sub incidența unui Cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, avertizare valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00. Temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un risc crescut pentru sănătate, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de afecțiuni cronice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare avertizează că valul de căldură afectează întregul vest și nord-vest al țării, iar efectele temperaturilor extreme pot deveni periculoase în lipsa unor măsuri elementare de protecție.

Temperaturi sufocante și disconfort termic accentuat

Potrivit avertizării meteorologice, județul Satu Mare se numără printre cele unsprezece județe aflate sub Cod Portocaliu, alături de Timiș, Arad, Bihor, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în Câmpia de Vest. În același timp, umiditatea ridicată va amplifica senzația de sufocare, iar organismul va resimți temperaturi mult mai mari decât cele indicate de termometre.





Specialiștii avertizează că expunerea prelungită la soare în intervalul critic al zilei poate provoca insolație, deshidratare severă sau alte probleme medicale care necesită intervenție de urgență.

Recomandările salvatorilor: hidratare, umbră și prudență

Pentru a limita efectele caniculei, reprezentanții ISU recomandă populației să evite deplasările și activitățile solicitante în aer liber în intervalul de vârf al zilei.

Cetățenii sunt sfătuiți să consume apă în mod constant, chiar și în lipsa senzației de sete, să poarte haine lejere, în culori deschise, și să utilizeze pălării sau șepci pentru protecția capului.

De asemenea, sunt recomandate traseele umbrite și pauzele frecvente în spații răcoroase, iar activitățile în exterior ar trebui programate dimineața devreme sau după apusul soarelui.

Copiii și animalele nu trebuie lăsați în mașini

Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra unui pericol major în această perioadă: autoturismele parcate se transformă în adevărate capcane termice în doar câteva minute.

Autoritățile subliniază că niciun copil, persoană vulnerabilă sau animal de companie nu trebuie lăsat în interiorul unui vehicul, chiar și pentru perioade foarte scurte.

În cazul în care o persoană prezintă simptome cauzate de căldură excesivă, aceasta trebuie mutată imediat într-un loc răcoros, hidratată dacă este conștientă, iar dacă starea se agravează trebuie apelat fără întârziere numărul unic de urgență 112.

Responsabilitatea poate face diferența

În zilele cu temperaturi extreme, gesturile simple pot salva vieți. Salvatorii îi îndeamnă pe sătmăreni să acorde atenție persoanelor în vârstă, copiilor și celor care suferă de boli cronice, categoriile cele mai vulnerabile în fața caniculei.

Respectarea recomandărilor autorităților și evitarea expunerii inutile la soare reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru traversarea în siguranță a acestui episod de temperaturi extreme.