După ani de experiență în construcții și proiecte realizate în Austria, Nelu Rusu vine cu un concept inovator de izolare care promite eficiență energetică, durabilitate și economii importante pentru proprietarii de locuințe.

Într-o perioadă în care costurile la energie cresc constant, alegerea materialelor potrivite pentru construcția unei case devine una dintre cele mai importante decizii. Acest lucru l-a determinat și pe Nelu Rusu, constructor cu o vastă experiență în domeniu și cunoscut în județ și ca soțul apreciatei interprete Laura Bakk, să caute o soluție care să ofere performanță reală și garanții pe termen lung.

Experiența acumulată în Austria și contactul direct cu cele mai noi tehnologii din construcții l-au ajutat să descopere un sistem de izolare modern, pe care acum îl aduce și în Satu Mare prin intermediul companiei sale, Rusu RDN SRL.

Problema întâlnită la propria casă a devenit o oportunitate de afaceri

Deși activează de ani buni în construcții, atunci când și-a ridicat propria locuință, Nelu Rusu s-a confruntat cu o întrebare simplă, dar esențială: cum poate obține o izolare eficientă care să reducă pierderile de căldură și să genereze economii reale la facturi?

CONTACT: 0774503487

„M-am lovit de meseriași care cereau foarte mulți bani fără să îmi ofere garanții clare privind eficiența produsului. Atunci am decis să mă documentez singur și să caut cea mai bună soluție pentru familia mea”, povestește acesta.

Lâna de lemn – alternativa ecologică ce poate rezista până la 60 de ani

În urma cercetărilor, constructorul oșan a descoperit izolația din lână de lemn, un material utilizat tot mai des în Europa Occidentală datorită avantajelor sale multiple.

Realizată din materiale reciclate, aceasta este ignifugă, nu provoacă alergii, nu atrage rozătoare sau insecte și poate fi utilizată atât pentru izolări interioare, cât și exterioare. Mai mult, produsul beneficiază de o durată de viață impresionantă, cu garanții care pot ajunge până la 60 de ani.





„Când construiești pentru copilul tău și pentru familia ta, devii mult mai atent la fiecare material pe care îl folosești. Casa o faci o dată și bine”, spune Nelu Rusu.

Un concept nou pentru piața din Satu Mare

Convins de rezultatele obținute și de beneficiile acestui sistem, antreprenorul a decis să îl introducă și pe piața locală prin compania Rusu RDN SRL.

CONTACT: 0774503487

Scopul este simplu: să ofere proprietarilor din România acces la o soluție modernă, sustenabilă și eficientă energetic, utilizată deja cu succes în numeroase proiecte occidentale.

„Austriecii și nemții au fost impresionați de raportul calitate-preț pe care îl oferim. Este un produs care răspunde cerințelor actuale privind eficiența energetică și construcțiile sustenabile”, afirmă antreprenorul.

O investiție care poate reduce costurile pentru generații întregi

În contextul actual, o izolație performantă nu înseamnă doar confort termic, ci și economii importante pe termen lung. Prin introducerea acestui sistem în Satu Mare, Nelu Rusu își propune să aducă mai aproape de români o tehnologie care și-a demonstrat deja eficiența pe una dintre cele mai exigente piețe din Europa.

Pentru cei care construiesc sau renovează, alegerea unei izolații de calitate poate face diferența dintre o casă care consumă energie și una care o economisește pentru următoarele decenii.