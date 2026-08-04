Un ghiozdan nou poate însemna mai mult decât câteva rechizite. Pentru un copil aflat în dificultate, poate fi începutul unui an școlar trăit cu încredere, demnitate și speranță. Cu acest gând, Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mărtinești a dat startul celei de-a V-a ediții a campaniei umanitare „Fiecare copil merită un ghiozdan”, invitând întreaga comunitate să se alăture acestui gest de iubire creștină.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mărtinești, păstorită de preotul Ionuț Alin Vrăja, organizează în perioada 1–31 august 2026 cea de-a cincea ediție a campaniei umanitare „Fiecare copil merită un ghiozdan”.

Inițiativa își propune să ofere sprijin copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, astfel încât aceștia să înceapă noul an școlar cu rechizitele necesare și cu bucuria că nu sunt singuri.

Un ghiozdan poate însemna speranță

Organizatorii transmit un mesaj emoționant, amintind că pentru mulți copii un ghiozdan nu este doar un obiect, ci simbolul unui nou început.

„Un copil nu ar trebui să înceapă școala cu teama că îi lipsește ceea ce pentru alții pare firesc. Pentru unii dintre noi, un ghiozdan este un obiect obișnuit. Pentru un copil aflat în nevoie, însă, poate însemna încredere, demnitate și speranța unui nou început”, transmit reprezentanții parohiei.

Totodată, credincioșii sunt îndemnați să privească această campanie ca pe o lucrare a iubirii creștine.

„De multe ori, Dumnezeu nu face minuni coborând lucruri din cer, ci punând în inimile oamenilor dorința de a dărui. Poate că tocmai tu poți fi răspunsul la rugăciunea unei familii care nu îndrăznește să ceară ajutor”, este mesajul adresat comunității.

Cum pot contribui cei care doresc să ajute

Persoanele care doresc să se implice în această campanie pot dona:

ghiozdane noi;

rechizite școlare;

sau pot contribui financiar, în funcție de posibilități.

Campania se desfășoară pe întreaga durată a lunii august, iar donațiile pot fi făcute în contul:

RO93 BTRL 0310 1205 3380 93XX

Parohia Ortodoxă Mărtinești

Pentru informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați la numărul de telefon 0757 673 401.

„Oricine va primi un copil în numele Meu, pe Mine Mă primește”

Campania are la bază cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei:

„Oricine va primi un copil în numele Meu, pe Mine Mă primește.” (Matei 18, 5)

Mesajul organizatorilor este unul simplu, dar profund: „Un ghiozdan oferit cu dragoste poate schimba începutul unui drum și poate aprinde speranța în inima unui copil.”

La final, preotul Ionuț Alin Vrăja și comunitatea din Mărtinești le mulțumesc tuturor celor care, an de an, aleg să transforme generozitatea în fapte concrete.

„Vă mulțumim tuturor celor care, an de an, transformați bunătatea în fapte! Dumnezeu să vă răsplătească însutit!”, este mesajul adresat tuturor celor care vor întinde o mână de ajutor copiilor aflați în nevoie.



