Organizarea Festivalului Oțeloaia, în care este implicat și primarul Simion Ardelean, a intrat în linie dreaptă

Primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, a participat luni la ședința Comandamentului județean pentru organizarea celei de-a LXIX-a ediții a Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia, cel mai longeviv și unul dintre cele mai reprezentative evenimente culturale ale județului Satu Mare. Autoritățile au pus la punct ultimele detalii pentru ca marea sărbătoare a tradițiilor codrenești să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Pregătirile pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale verii au intrat în etapa finală. La sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare a avut loc luni ședința Comandamentului județean pentru organizarea Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia, ediția a LXIX-a, eveniment ce va avea loc în 16 august 2026, în Pădurea Oțeloaia din comuna Homoroade.





La întâlnire a participat și primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, gazda celei mai importante manifestări dedicate folclorului și tradițiilor din Țara Codrului.

Toate instituțiile implicate au stabilit măsurile pentru buna desfășurare a festivalului

Ședința a fost convocată și prezidată de prefectul județului Altfatter Tamás, alături de președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședintele Roxana Petca, primarul comunei Homoroade, Simion Ardelean, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradționale, Robert Laszlo, și secretarul general Cosmin Dorle.

La masa discuțiilor s-au aflat reprezentanți ai Consiliului Județean Satu Mare, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăriei Homoroade, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș”, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Serviciului de Ambulanță Județean, Direcției Silvice, Electrica Satu Mare și ai Pensiunii „Popasul Codrenilor”.





Totodată, la ședință au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, precum și vicepreședintele Roxana Petca, care și-au reafirmat sprijinul pentru organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente culturale ale județului.

Cel mai longeviv festival al județului, o adevărată emblemă a Codrului

Festivalul Folcloric Codrenesc Oțeloaia este considerat cea mai longevivă manifestare culturală din județul Satu Mare și unul dintre cele mai importante festivaluri de folclor din nord-vestul României.

Ajuns la cea de-a 69-a ediție, evenimentul reprezintă un simbol al identității codrenești și un reper în promovarea tradițiilor, portului popular și patrimoniului cultural al zonei.

De aproape șapte decenii, Oțeloaia adună mii de participanți, artiști și iubitori ai folclorului autentic, păstrând vii valorile transmise din generație în generație.

Program artistic de excepție și târg al meșteșugarilor

Ediția din acest an va avea loc duminică, 16 august, începând cu ora 11:30, în Pădurea Oțeloaia – Homoroade.





Pe scenă vor evolua nume cunoscute ale folclorului românesc, printre care Oana Bozga-Pintea, Nicolae și Nicușor Mureșan, Petrică Mureșan, Ovidiu Purdea Someș, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Ana Holdiș Pop, Călin Borșe și Denisa Prunian, câștigătoarea Trofeului primei ediții a Concursului Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Alături de aceștia vor urca pe scenă ansambluri folclorice codrenești, iar vizitatorii vor putea descoperi un amplu târg de produse tradiționale și meșteșugărești, unde vor fi prezenți meșteri populari distinși cu titlurile „Luminătorii satelor” și „Tezaur uman viu”.

Siguranța participanților, prioritatea organizatorilor

În cadrul ședinței au fost analizate toate aspectele organizatorice necesare desfășurării în condiții optime a festivalului.





Instituțiile participante au stabilit măsurile privind gestionarea fluxului de vizitatori, menținerea ordinii publice, intervenția în situații de urgență, asigurarea serviciilor medicale, respectarea normelor sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, alimentarea cu energie electrică și protejarea fondului forestier.

Autoritățile au subliniat importanța colaborării permanente dintre toate structurile implicate, astfel încât ediția din acest an să se desfășoare fără incidente.

Prefectul Altfatter Tamás: „Oțeloaia este o emblemă a județului nostru”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a evidențiat rolul pe care Festivalul Oțeloaia îl are în păstrarea identității culturale a județului.

„Festivalul Codrenesc de la Oțeloaia este o emblemă a județului nostru și un reper cultural de referință pentru întreaga regiune. Le mulțumesc tuturor instituțiilor implicate pentru profesionalism și adresez, totodată, un apel la responsabilitate și deplină implicare în organizarea acestei ediții. Doar printr-un efort comun putem păstra prestigiul acestui eveniment și continuitatea unei tradiții ce ne definește ca județ”, a declarat prefectul.

Pe 16 august, Pădurea Oțeloaia va redeveni locul în care tradițiile, muzica populară și spiritul autentic al Țării Codrului vor aduce împreună mii de oameni, într-o sărbătoare care continuă să scrie istorie în județul Satu Mare.