Polițiștii sătmăreni au avut un sfârșit de săptămână plin, depistând mai mulți conducători auto care au sfidat legea. Un bărbat cu permisul anulat și o alcoolemie foarte ridicată a provocat un accident, iar alți trei șoferi au fost prinși băuți și fără permis, conducând vehicule neînmatriculate sau neînregistrate.

Seria abaterilor grave constatate de polițiștii sătmăreni în primul weekend din luna august scoate din nou în evidență pericolul reprezentat de șoferii care aleg să urce la volan după ce au consumat alcool sau fără a avea dreptul de a conduce.

În doar câteva zile, oamenii legii au întocmit mai multe dosare penale pentru infracțiuni rutiere, iar unul dintre conducătorii auto a fost reținut pentru 24 de ore.

Accident în municipiul Satu Mare. Șofer beat și cu permisul anulat

Cel mai grav caz a fost înregistrat în seara zilei de 1 august, în jurul orei 21.40, la intersecția străzilor Crizantemei și Brândușa din municipiul Satu Mare.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar verificările efectuate la fața locului au arătat că un bărbat de 55 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce ieșea dintr-o parcare, a acroșat un autoturism parcat regulamentar.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă bărbatul a refuzat ulterior recoltarea probelor biologice la unitatea medicală.

Mai mult, polițiștii au constatat că acesta avea permisul de conducere anulat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Moped neînmatriculat, fără permis și cu alcoolemie de 1,00 mg/l

La doar câteva ore distanță, în noaptea de 2 august, în jurul orei 00.40, polițiștii din Ardud au oprit pentru control un moped care circula pe DN 19A.

La ghidon se afla un bărbat de 36 de ani, din Ardud.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Și în acest caz, etilotestul a indicat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența alcoolului.

Un alt șofer fără permis, depistat beat la Supuru de Sus

În seara zilei de 2 august, în jurul orei 22.50, polițiștii Secției Rurale Tășnad au oprit pentru control un autoturism care circula prin localitatea Supuru de Sus.

La volan se afla un bărbat de 35 de ani, din comuna Supur.

Verificările au arătat că acesta nu posedă permis de conducere, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz au fost întocmite acte de cercetare penală pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

ATV fără acte și fără permis, oprit la Crucișor

În dimineața zilei de 3 august, în jurul orei 02.00, polițiștii Secției Rurale Valea Vinului au oprit pe strada Principală din Crucișor un ATV condus de un bărbat de 36 de ani, din localitate.

Verificările au scos la iveală că acesta nu deține permis de conducere, iar ATV-ul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Totodată, aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele acestuia au fost deschise cercetări pentru conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența alcoolului.

Poliția atrage atenția asupra pericolului din trafic

Toate cele patru cazuri sunt cercetate în cadrul unor dosare penale, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc că șofatul sub influența alcoolului, fără permis sau cu vehicule neînmatriculate reprezintă infracțiuni grave, care pun în pericol viața tuturor participanților la trafic.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreaga durată a procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

