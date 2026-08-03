În contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu de caniculă, autoritățile locale au pus în aplicare un plan de măsuri pentru protejarea sătmărenilor, în special a persoanelor vulnerabile. Mai multe centre climatizate sunt pregătite să ofere adăpost, apă și asistență medicală.

Temperaturile extreme care afectează municipiul Satu Mare au determinat autoritățile locale să adopte măsuri speciale pentru protejarea populației. Având în vedere avertizările meteorologice succesive de Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu de caniculă, Primăria Municipiului Satu Mare, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), a mobilizat resursele necesare pentru a veni în sprijinul cetățenilor, cu accent pe persoanele vârstnice, copiii și cele cu afecțiuni medicale.





Scopul acestor măsuri este reducerea efectelor temperaturilor extreme și oferirea unui sprijin rapid celor care au nevoie de un loc răcoros și de asistență medicală.

Centre climatizate deschise pentru populație

Pentru a face față valului de căldură, Direcția de Asistență Socială a amenajat mai multe centre climatizate în municipiu, unde cetățenii se pot adăposti temporar, se pot hidrata și pot beneficia de sprijin medical.

Spațiile puse la dispoziția populației sunt:

Centrul Multifuncțional Alter Ego ;

; Centrul de Zi Prichindel ;

; Centrul Social de Urgență – Adăpost de Noapte ;

; Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice ;

; Centrul Multifuncțional pentru Copii Ostrovului.





Aceste centre sunt pregătite să ofere condiții de confort persoanelor afectate de temperaturile ridicate și reprezintă un sprijin important în perioada în care județul se află sub avertizare de caniculă.

Asistență medicală pentru persoanele afectate de căldură

În fiecare dintre aceste centre este prezent personal medical care poate acorda primul ajutor și poate monitoriza starea de sănătate a persoanelor care solicită sprijin.





Medicii și asistenții sunt pregătiți să intervină în cazuri de leșin, amețeli, deshidratare sau alte probleme provocate de expunerea prelungită la temperaturile extreme.

Autoritățile recomandă persoanelor care resimt efectele caniculei să nu ezite să se adreseze acestor centre, unde pot beneficia de îngrijire și de condiții adecvate pentru refacere.

Porți de hidratare în punctele importante ale orașului

Pe lângă centrele climatizate, Apaserv Satu Mare a instalat în municipiu porți de hidratare, amplasate în puncte strategice, pentru ca cetățenii să se poată răcori și hidrata în timpul deplasărilor prin oraș.

Această măsură completează planul de intervenție al autorităților și contribuie la reducerea riscurilor asociate temperaturilor foarte ridicate.

Apel la prudență în zilele cu temperaturi extreme

Primăria Satu Mare recomandă cetățenilor să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Prin aceste măsuri, administrația locală își propune să reducă impactul valului de căldură asupra populației și să ofere sprijin celor mai vulnerabili în această perioadă în care temperaturile ating valori extreme.