BMW-ul, Creierul și Linia

Există șoferi care conduc un BMW. Și există șoferi pe care BMW-ul îi conduce pe ei. Personajul cu numărul SM 66 HE… pare să fie campion la a doua categorie, convins probabil că linia continuă este doar o sugestie artistică, iar Codul Rutier – o broșură bună de pus sub piciorul mesei.

Omul n-a depășit o dată, ci de două ori pe linie continuă, semn că, atunci când vede o interdicție, o confundă cu invitația la un raliu personal. Iar după ce era cât pe ce să-și transforme BMW-ul în origami pe la Groși, probabil a concluzionat că vina a fost a asfaltului, care nu s-a dat suficient din drum.

Se spune că BMW-ul vine cu mulți cai-putere. Din păcate, nu vine și cu câțiva neuroni în torpedou. Iar când curajul este invers proporțional cu inteligența, rezultatul este un pericol public pe patru roți.

Dragă pilot de Formula „Am Scăpat Și Azi”, dacă simți nevoia de adrenalină, încearcă șahul în viteză sau jocurile pe calculator. Șoseaua nu este circuit, iar ceilalți participanți la trafic nu sunt figuranți în filmul tău de acțiune.

Până una-alta, cel mai responsabil gest ar fi să predai permisul și să păstrezi BMW-ul doar pentru poze. Măcar acolo singurul lucru pe care îl poți lovi este orgoliul propriu.