CSM Olimpia Satu Mare revine în Liga 2!

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L șansă nesperată pentru fotbalul sătmărean. FRF a invitat echipa lui Pelici în locul retrasei FC Hermannstadt

Fotbalul sătmărean a primit o veste excelentă chiar înaintea startului noului sezon. După doar un an petrecut în afara eșalonului secund, CSM Olimpia Satu Mare revine oficial în Liga 2, Federația Română de Fotbal hotărând, prin Comitetul de Urgență, ocuparea locului rămas vacant în urma retragerii FC Hermannstadt.

Decizia a fost luată vineri, 31 iulie, cu mai puțin de 24 de ore înainte de debutul campionatului, după ce clubul sibian a notificat FRF că nu mai poate continua din cauza gravelor probleme financiare. Astfel, programul competițional al formației din Sibiu este preluat integral de CSM Olimpia, iar echipa pregătită de Alexandru Pelici va evolua în Liga 2 în sezonul 2026-2027.

Este a doua modificare importantă de ultim moment în noul sezon al ligii secunde, după ce locul Politehnicii Iași a fost ocupat de CS Dinamo București, în urma retragerii grupării moldovene.

O oportunitate care trebuie valorificată

Din punct de vedere sportiv, CSM Olimpia retrogradase la finalul sezonului trecut, după ce a încheiat play-out-ul pe locul 7 din Grupa B, cu 28 de puncte, la două lungimi în spatele formației CSC Șelimbăr.

Totuși, conducerea clubului nu a renunțat niciun moment la speranța că va continua în Liga 2. S-au făcut demersurile pentru obținerea certificării, lotul a fost reorganizat, iar cea mai importantă mutare din această vară a fost aducerea pe banca tehnică a experimentatului antrenor Alexandru Pelici, unul dintre tehnicienii cu cele mai multe promovări în fotbalul românesc.

Hotărârea FRF confirmă faptul că toate aceste pregătiri nu au fost în zadar.

În comunicatul oficial, clubul sătmărean a transmis un mesaj echilibrat:

"Continuăm în Liga 2! Clubul nostru a fost informat oficial că va evolua în Liga 2 în sezonul competițional 2026-2027. Primim această oportunitate cu responsabilitate, conștienți de provocările care ne așteaptă. În contextul apropierii startului de campionat, întreaga activitate a clubului este concentrată pe pregătirea debutului oficial și completarea lotului."

Debutul , miercuri la Dumbrăvița

În mod normal, CSM Olimpia trebuia să evolueze în Liga 3 în weekend. Odată cu schimbarea competiției, primul meci din Liga 2 va fi cel din deplasare cu CSC Dumbrăvița, partidă care trebuia inițial să se dispute sâmbătă împotriva lui FC Hermannstadt.

Din cauza modificării programului, confruntarea a fost reprogramată pentru miercuri, 5 august, de la ora 18:00, pe stadionul "Ștefan Dobay".

Primul joc oficial pe teren propriu va avea loc în etapa a doua, atunci când la Satu Mare va sosi una dintre favoritele campionatului, ACSM Reșița.

O nouă șansă pentru fotbalul sătmărean

Revenirea în Liga 2 reprezintă mai mult decât o simplă schimbare administrativă. Pentru fotbalul sătmărean înseamnă păstrarea echipei într-un campionat profesionist, posibilitatea de a atrage jucători mai valoroși, venituri mai consistente și o expunere mult mai mare.

Totodată, Alexandru Pelici primește ocazia de a construi o formație competitivă într-un eșalon pe care îl cunoaște foarte bine, iar suporterii pot spera că experiența sezonului trecut va fi transformată într-un avantaj.

Prima etapă a oferit deja surprize

Deși CSM Olimpia va intra în competiție abia miercuri, prima etapă a Ligii a 2-a a programat deja mai multe partide spectaculoase.

Rezultate:

Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3

CS Afumați – CS Dinamo București 2-1

CSM Reșița – ASA Târgu Mureș 2-1

FC Bacău – Ștefăneștii de Jos 3-0

FC Bihor – Unirea Slobozia 1-1

Gloria Bistrița – CSC Șelimbăr 2-1

Metaloglobus București – Metalul Buzău 0-0

SCM Râmnicu Vâlcea – Popești Leordeni 1-1

Partidele Steaua București – CSM Slatina și Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște sunt programate în zilele următoare.

Sătmărenii au fost protagoniști și în alte meciuri

Chiar dacă Olimpia nu a debutat încă, mai mulți fotbaliști cu trecut la Satu Mare s-au remarcat în prima etapă.

Atacantul sătmărean Angelo Cocian a înscris pentru FC Bihor în remiza, 1-1, cu Unirea Slobozia, confirmând forma bună pe care o traversează.

Un alt fost jucător al CSM Olimpia, Moussa Samake, a marcat pentru ASA Târgu Mureș în înfrângerea suferită la Reșița, scor 1-2.

De asemenea, Diomande și Sanogo, doi foști componenți ai formației sătmărene, au fost titulari în victoria obținută de CS Afumați, 2-1 cu CS Dinamo București.

Urmează un test dificil

Pentru CSM Olimpia nu există prea mult timp de acomodare. După deplasarea de la Dumbrăvița, sătmărenii vor primi vizita puternicei ACSM Reșița, una dintre echipele care și-au anunțat obiective importante în acest sezon.

Revenirea în Liga 2 a venit pe neașteptate, însă acum începe adevărata provocare. Pentru Alexandru Pelici și elevii săi, fiecare punct va conta într-un campionat care se anunță mai echilibrat ca niciodată.

După o vară plină de incertitudini, fotbalul sătmărean are din nou motive de optimism. De această dată, totul depinde de ceea ce CSM Olimpia va reuși să demonstreze pe teren.