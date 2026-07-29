Pelici: „Suntem în grafic cu pregătirea”

CSM Olimpia Satu Mare a bifat miercuri prima victorie din această perioadă de pregătire, impunându-se cu 2–0 în fața formației SCM Zalău, într-un meci amical disputat pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan”. A fost al cincilea test al verii pentru echipa pregătită de Alexandru Pelici și primul în care sătmărenii au păstrat poarta intactă.

Gazdele au început partida în forță și au deschis scorul încă din minutul 10. În urma unui corner, apărarea zălăuană nu a reușit să respingă balonul, iar Cornel Ardei, rămas liber în fața porții, a reluat cu capul pentru 1–0.

După gol, jocul s-a echilibrat, iar SCM Zalău a avut perioade bune de posesie și a încercat să pună presiune pe defensiva sătmăreană. Totuși, elevii lui Alexandru Pelici au gestionat bine momentele dificile și nu au permis adversarilor să înscrie. În repriza secundă, tehnicianul Olimpiei a rulat întregul lot avut la dispoziție, oferind minute tuturor celor 20 de jucători incluși pe foaia de joc.

Scorul final a fost stabilit în minutele de prelungire. Nagy Denis a centrat excelent din partea dreaptă, iar Constantin Trip a finalizat din prima, învingând portarul advers și închizând tabela la 2–0.



Pelici: „Rezultatele sunt pe plan secund”

La finalul partidei, antrenorul Alexandru Pelici s-a declarat mulțumit de progresul echipei, subliniind însă că obiectivul principal al acestei perioade rămâne pregătirea lotului și evaluarea jucătorilor.

„În această perioadă, de când am început pregătirile, eram un pic debusolați și așteptam decizia privind liga în care vom evolua. Însă noi trebuie să ne vedem de munca noastră. Indiferent în ce eșalon vom juca, trebuie să continuăm să muncim cu aceeași seriozitate”, a spus tehnicianul.

Pelici a apreciat disponibilitatea celor de la SCM Zalău de a disputa partida și a explicat că meciurile de verificare sunt esențiale pentru dezvoltarea echipei.

„Mă bucură faptul că astăzi nu am primit gol. Jocul începe să se lege, iar echipa iese treptat din oboseala acumulată în cantonament. Nu am venit aici pentru a impresiona prin rezultate în primele meciuri amicale. Cel mai important este să evaluăm jucătorii și să vedem dacă pot face față nivelului pe care îl așteptăm de la ei”, a declarat antrenorul.



Acesta consideră că formația sătmăreană se află în grafic cu pregătirea, dar admite că lotul mai are nevoie de întăriri.

„Din punctul meu de vedere, suntem în grafic cu pregătirea, însă lotul mai are nevoie de încă aproximativ patru jucători”, a concluzionat Pelici.

Pentru CSM Olimpia urmează un weekend fără meciuri, iar clubul va anunța ulterior programul următoarelor partide de verificare.

Meci amical

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău 2–0 (1–0)

Marcatori: Cornel Ardei (10), Constantin Trip (90+2).

CSM Olimpia: Luca Grecu – Konstantin Ivanov, Paul Copaci, Raul Suciu, Cornel Ardei, Levente Bara, Amir Jorza, Gheorghe Carpa, Denis Golda, Eduard Dănilă, Sergiu Jurj.

Au mai evoluat: Ionuț Pop, Zsombor Zab, Denis Toma, Constantin Trip, Cosmin Zamfir, Kevin Țăran, Vlad Lambru, Marian Drăghiceanu, Nagy Denis.

Rezultatele amicalelor din această vară

Cigánd SE – CSM Olimpia Satu Mare 1–1 (gol Vida Kristopher)

CSM Olimpia Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice 2–2 (goluri Levente Bara și Vida Kristopher)

CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare 4–2 (goluri Alin Văsălie și Raul Suciu)

Sănătatea Servicii Publice – CSM Olimpia Satu Mare 3–1 (gol Cosmin Zamfir)

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău 2–0 (goluri Cornel Ardei și Constantin Trip)

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te