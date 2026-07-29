



Muzeul Județean Satu Mare invită publicul iubitor de artă la vernisajul expoziției „70+”, semnată de renumitul artist plastic Budaházi Tibor, laureat al prestigiosului Premiu Munkácsy Mihály, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor plastici din Ungaria.

Evenimentul va avea loc miercuri, 29 iulie 2026, de la ora 17:00, la sediul Muzeului Județean Satu Mare, iar expoziția va putea fi vizitată până în 31 august 2026.

Expoziția reunește o selecție reprezentativă de lucrări realizate de Budaházi Tibor de-a lungul unei cariere artistice care se întinde pe mai bine de cinci decenii. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere creații ce evidențiază stilul distinct al artistului, caracterizat prin expresivitate, rafinament cromatic și o abordare originală a limbajului plastic contemporan.

Recunoscut atât în Ungaria, cât și pe plan internațional, Budaházi Tibor este considerat unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani maghiari. Lucrările sale au fost prezentate în numeroase expoziții personale și colective, fiind apreciate pentru profunzimea mesajului artistic și pentru dialogul pe care îl creează între tradiție și expresia modernă.

Organizatorii îi invită pe toți cei pasionați de artă să participe la vernisaj și să descopere universul creativ al unui artist de referință al artei contemporane. Expoziția „70+” reprezintă un eveniment cultural deosebit pentru municipiul și județul Satu Mare, oferind publicului oportunitatea de a admira o colecție valoroasă de lucrări semnate de unul dintre cei mai importanți artiști ai spațiului cultural maghiar.