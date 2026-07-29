Deputatul Mircea Govor, mesaj de Ziua Imnului Național: „Să-l cântăm cu mândrie și să-l purtăm în suflet în fiecare zi”

Locale 29.07.2026 10:45
Deputatul Mircea Govor, mesaj de Ziua Imnului Național: „Să-l cântăm cu mândrie și să-l purtăm în suflet în fiecare zi”


Cu prilejul Zilei Imnului Național al României, sărbătorită anual la 29 iulie, președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a transmis un mesaj dedicat unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român – Imnul Național „Deșteaptă-te, române!”.

În mesajul său, Mircea Govor subliniază că imnul reprezintă mai mult decât un simbol oficial, fiind o expresie a identității, unității și valorilor care îi unesc pe români.

„Imnul Național ne aduce împreună, ne inspiră și ne amintește cine suntem și încotro ne îndreptăm. Să-l cântăm cu mândrie, să-l purtăm în suflet în fiecare zi, onorând trecutul și construind un viitor demn pentru România.”, transmite președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor.

Mesajul evidențiază importanța respectării simbolurilor naționale și a păstrării vie a spiritului patriotic, într-o zi dedicată celebrării cântecului care a însoțit momente esențiale din istoria României și care continuă să inspire generații de români.

La final, liderul social-democraților sătmăreni a adresat tuturor românilor urarea:

„La mulți ani, România!”

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