Expoziția personală a artistului Podolyák Vilmos, vernisată la Galeria de Artă a Centrului de Creație Locale •



Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a găzduit marți, 28 iulie 2026, vernisajul expoziției personale a artistului plastic Podolyák Vilmos, eveniment care a reunit iubitori ai artei, oameni de cultură și numeroși vizitatori interesați de creația sa.

Expoziția propune publicului o incursiune în universul peisajului rural și al naturii, printr-o selecție de lucrări ce surprind frumusețea satului, armonia peisajelor și atmosfera autentică a spațiului tradițional. Picturile impresionează prin expresivitatea compozițiilor, cromatica intensă și sensibilitatea cu care artistul transpune pe pânză frumusețea lumii înconjurătoare.

Fiecare lucrare reflectă o perspectivă personală asupra naturii, punând în valoare lumina, culoarea și detaliile care definesc peisajul rural. Prin stilul său artistic, Podolyák Vilmos reușește să creeze o punte între tradiție și expresia plastică contemporană, oferind privitorilor o experiență vizuală aparte.

Vernisajul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă, participanții având ocazia să dialogheze cu artistul și să afle mai multe despre inspirația din spatele lucrărilor expuse. Evenimentul confirmă încă o dată rolul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în susținerea și promovarea artiștilor plastici și a vieții culturale din județ, oferind publicului acces la expoziții care pun în valoare talentul și creativitatea locală.

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