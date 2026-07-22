Primele poziții din clasamentul ultimelor medii de admitere sunt ocupate de specializările Colegiului Național „Ioan Slavici”, care își reconfirmă statutul de cel mai căutat liceu din județ

Primele rezultate ale admiterii la liceu confirmă încă o dată prestigiul Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare. Clasamentul specializărilor ordonate după ultima medie de admitere arată că instituția de învățământ domină fără drept de apel topul preferințelor absolvenților de gimnaziu, ocupând cele mai râvnite poziții și stabilind cele mai ridicate praguri de admitere din județ.

Cea mai mare ultimă medie de admitere, 9,10, a fost înregistrată la specializarea Științe ale Naturii din cadrul Colegiului Național „Ioan Slavici”, performanță care confirmă interesul tot mai mare al elevilor pentru profilurile de elită.

Slavici, lider incontestabil

Din primele zece specializări ale județului, nu mai puțin de șase aparțin Colegiului Național „Ioan Slavici”. Pe lângă primul loc, liceul mai ocupă poziții fruntașe prin specializările Filologie (8,60 și 8,30), Matematică-Informatică (8,52 și 8,50), dar și Științe Sociale (8,02).

Dominarea clasamentului demonstrează că „Slavici” rămâne prima opțiune pentru un număr impresionant de elevi cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională.

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Concurență puternică între colegiile de elită

În lupta pentru primele locuri se regăsesc și celelalte licee de prestigiu din județ. Colegiul Național „Mihai Eminescu” ocupă mai multe poziții în top, cu ultima medie de 8,55 la Științe ale Naturii, 8,50 la aceeași specializare și 8,00 la Matematică-Informatică.

În clasament mai apar Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham János”, Liceul Teoretic Carei, Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” și Colegiul Național „Doamna Stanca”, fiecare cu specializări care au atras un număr important de candidați.

Un nou an în care excelența își spune cuvântul

Clasamentul ultimelor medii de admitere reflectă atât nivelul ridicat al concurenței dintre absolvenți, cât și încrederea de care se bucură liceele de top din județ. Totuși, rezultatele arată clar că, și în acest an, Colegiul Național „Ioan Slavici” este marele câștigător al primei etape a admiterii, reușind să impună cele mai ridicate standarde și să atragă cei mai bine pregătiți elevi din Satu Mare.