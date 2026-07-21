



Revista „Ecoul Cetății”, publicația comunității din Ardud, își reia activitatea editorială, iar numărul 14 este disponibil în punctele de distribuire din oraș.

Noua ediție se prezintă într-un format modern, cu o grafică nouă și un design actualizat, păstrând însă aceeași misiune de a aduce în prim-plan oamenii, proiectele și inițiativele care contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Reprezentanții redacției subliniază că, într-o perioadă în care informația circulă rapid în mediul online, o publicație tipărită rămâne un reper al informației documentate și un mijloc important de păstrare a memoriei comunității. Totodată, revista își propune să promoveze identitatea locală și valorile orașului Ardud.

Realizarea noului număr a fost posibilă datorită colaboratorilor care au contribuit cu articole, fotografii și materiale editoriale, precum și echipei de redacție, care a depus eforturi pentru readucerea revistei în fața cititorilor.

Numărul 14 al revistei „Ecoul Cetății” poate fi găsit în punctele de distribuire din Ardud, iar cititorii sunt invitați să susțină presa locală și să descopere noua ediție.