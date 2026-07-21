Un biciclist în vârstă de 48 de ani a ajuns la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier produs într-o intersecție din municipiul Satu Mare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.



Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, accidentul a avut loc în data de 20 iulie, la ora 13:48, în intersecția străzilor Nicolae Golescu și Martirilor Deportați.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, care conducea un autoturism pe strada Nicolae Golescu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează Trecerea”, pătrunzând în intersecție și intrând în coliziune cu un biciclist de 48 de ani, care circula regulamentar.

În urma impactului, biciclistul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Atât șoferul autoturismului, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.