Biciclist rănit într-un accident rutier în municipiul Satu Mare. Șoferul nu ar fi acordat prioritate

Locale 21.07.2026 16:47
Biciclist rănit într-un accident rutier în municipiul Satu Mare. Șoferul nu ar fi acordat prioritate

Un biciclist în vârstă de 48 de ani a ajuns la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier produs într-o intersecție din municipiul Satu Mare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, accidentul a avut loc în data de 20 iulie, la ora 13:48, în intersecția străzilor Nicolae Golescu și Martirilor Deportați.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, care conducea un autoturism pe strada Nicolae Golescu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează Trecerea”, pătrunzând în intersecție și intrând în coliziune cu un biciclist de 48 de ani, care circula regulamentar.

În urma impactului, biciclistul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Atât șoferul autoturismului, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand