Țara Oașului de astăzi impresionează prin vilele impunătoare și gospodăriile moderne, ridicate în ultimele decenii. Însă, dincolo de imaginea contemporană, se ascunde o lume aproape uitată. Cu doar un secol în urmă, satele oșenești arătau cu totul diferit, iar gospodăria tradițională era centrul vieții de familie, al muncii și al comunității.

În urmă cu aproximativ 100 de ani, fiecare gospodărie din Țara Oașului era construită cu grijă, folosind aproape exclusiv materiale oferite de natură. Lemnul de stejar, piatra de râu, paiele de secară și nuielele de alun se transformau, prin priceperea gospodarilor, într-un ansamblu funcțional care răspundea tuturor nevoilor unei familii.





O gospodărie gândită pentru viața de zi cu zi

În acea perioadă, nimic nu era construit la întâmplare. Casa, șura, grajdul, cotețele și celelalte anexe formau un întreg bine organizat, adaptat ocupațiilor principale ale oamenilor: agricultura, creșterea animalelor și păstoritul.

Casa era amplasată, de regulă, în partea din spate a curții, paralel cu ulița, în timp ce șura era așezată perpendicular, astfel încât spațiul gospodăriei să fie folosit cât mai eficient. Întreaga proprietate era împrejmuită cu garduri din nuiele împletite, iar în interior se afla „odorul” – curtea unde se desfășura cea mai mare parte a activităților zilnice.

Pe lângă locuință, aproape fiecare familie avea un grajd pentru animale, un hambar pentru fân, cotețe pentru porci și păsări, o șură multifuncțională, un cuptor pentru copt pâine, o fântână cu cumpănă și, nu de puține ori, o grădină de legume, o grădiniță cu flori și un spalier cu viță-de-vie.





Case din stejar care rezistau generații întregi

Cele mai multe locuințe erau ridicate din bârne masive de stejar, așezate pe o talpă groasă din același lemn și sprijinite pe temelii din lespezi de piatră. Acoperișurile, înalte și foarte abrupte, erau realizate inițial din paie de secară, iar mai târziu din draniță sau șindrilă.

Forma acoperișului nu era doar estetică. Pantele mari permiteau scurgerea rapidă a apei și împiedicau acumularea zăpezii, prelungind astfel viața construcției.

Oșenii numeau părțile casei folosind termeni păstrați din generație în generație: „fodomentul” era temelia din piatră, „păreții” reprezentau structura din bârne, iar „heizașul” desemna întreaga parte superioară a construcției, inclusiv acoperișul.





De la o singură cameră

la “camera curată”

Primele locuințe erau extrem de simple, având o singură încăpere. Odată cu trecerea timpului, acestea au fost extinse prin adăugarea unei tinde, a unei cămări și, în cele din urmă, a celebrei „camere curate”.

Această încăpere era rezervată exclusiv momentelor importante. Aici erau primiți oaspeții, se păstrau hainele de sărbătoare, zestrea fetelor și obiectele cele mai valoroase ale familiei. În restul anului rămânea aproape neatinsă, devenind simbolul respectului față de musafiri și al bunăstării gospodarului.





O poartă unică în România

Una dintre cele mai spectaculoase construcții din gospodăria oșenească era poarta tradițională, cunoscută sub numele de „vraniță cu boc”.

Realizată dintr-un trunchi masiv de stejar, aceasta funcționa pe un sistem ingenios de echilibru, deschizându-se surprinzător de ușor în ciuda dimensiunilor impresionante. Pe partea orientată spre uliță erau sculptate motive geometrice cu rol decorativ, dar și simbolic, despre care bătrânii spuneau că protejează gospodăria de rele.





Case ridicate prin muncă și solidaritate

În urmă cu un secol, foarte puțini apelau la meșteri specializați. Cei mai mulți gospodari își construiau singuri casele, ajutați de rude și de vecini. Lemnul era tăiat, cioplit și îmbinat chiar de proprietari, iar atunci când era nevoie de muncă multă se organiza „claca”, una dintre cele mai frumoase forme de întrajutorare din sat.

Ridicarea unei case devenea un adevărat eveniment comunitar. După terminarea construcției și acoperirea ei, pământul din interior era nivelat, iar în prima duminică se organiza jocul satului chiar în noua casă. Tinerii veneau la „danț”, iar dansul avea și un rol practic: prin pașii lor băteau și tasau podeaua din lut.





O lume care dispare încet

Astăzi, astfel de gospodării au devenit din ce în ce mai rare. Multe dintre ele s-au prăbușit, iar altele au fost înlocuite de construcții moderne. Odată cu dispariția lor se pierde însă și o parte importantă din identitatea Țării Oașului.

Fiecare grindă cioplită manual, fiecare acoperiș din paie și fiecare poartă cu boc spuneau povestea unei comunități care știa să trăiască în armonie cu natura și să transforme simplitatea într-o adevărată artă.

Astăzi, puținele gospodării tradiționale rămase reprezintă un patrimoniu neprețuit. Ele nu sunt doar case vechi, ci mărturii vii ale unei lumi în care munca, solidaritatea și respectul pentru tradiție stăteau la temelia fiecărei familii din Țara Oașului.

Nicolae Ghişan