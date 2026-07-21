



Un nou atelier dedicat dezvoltării competențelor digitale a avut loc la Biblioteca Județeană Satu Mare, în cadrul programului HiDigital, unde participanții au descoperit cum pot utiliza internetul mai eficient și mai sigur în activitățile de zi cu zi.

Tema întâlnirii a fost dedicată cumpărăturilor online, un domeniu tot mai prezent în viața cotidiană. Participanții au avut ocazia să exploreze avantajele magazinelor virtuale, să afle cum pot compara produse și servicii, dar și cum pot lua decizii informate înainte de a finaliza o achiziție.

În cadrul atelierului, discuțiile s-au concentrat pe aspecte esențiale precum siguranța plăților online, protejarea datelor personale și identificarea magazinelor de încredere. Participanții au învățat ce elemente trebuie verificate înainte de a cumpăra de pe internet și cum pot evita capcanele unor oferte aparent atractive, dar care pot ascunde riscuri.

Prin exemple practice și explicații accesibile, cei prezenți au descoperit cum pot transforma mediul digital într-un spațiu sigur și util, indiferent de nivelul lor de experiență în utilizarea tehnologiei.

„Astăzi, la atelierul HiDigital, am ieșit la cumpărături... virtuale”, au transmis organizatorii, subliniind faptul că fiecare întâlnire contribuie la creșterea încrederii participanților în folosirea instrumentelor digitale.

Atelierele HiDigital organizate la Biblioteca Județeană Satu Mare continuă să ofere comunității oportunități de învățare și adaptare la noile tehnologii, punând accent pe educația digitală, siguranța online și dobândirea unor abilități practice necesare în societatea actuală.