



Locuitorii municipiului Satu Mare au ocazia să scape în mod responsabil de aparatele electrice și electronice vechi în cadrul unei noi campanii de colectare, organizată vineri, 24 iulie 2026.

Cetățenii care doresc să predea spre reciclare electrocasnice, televizoare, monitoare, imprimante, calculatoare sau alte echipamente electrice pot solicita ridicarea acestora direct de la domiciliu.

Programările se fac la numerele de telefon 0744 781 781 sau 0800 444 800, de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00, ori online, completând formularul disponibil pe site-ul The Green Project.

Campania este pusă la dispoziția cetățenilor de Primăria Municipiului Satu Mare, prin operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive.

Reprezentanții organizatorilor îi încurajează pe sătmăreni să profite de această oportunitate pentru a elimina în mod responsabil deșeurile electrice și electronice, contribuind astfel la protejarea mediului și la reciclarea corectă a echipamentelor uzate.