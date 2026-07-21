



Muzeul Județean Satu Mare invită publicul să participe marți, 21 iulie 2026, de la ora 18:00, la conferința de închidere a proiectului european „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”, un demers transfrontalier dedicat valorificării patrimoniului etnografic și cultural comun al regiunii Tisa Superioară.

Evenimentul va reuni specialiști și iubitori ai patrimoniului cultural, oferind participanților ocazia de a descoperi rezultatele proiectului și de a afla mai multe despre elementele culturale care apropie comunitățile din România, Ucraina și Slovacia.

Invitatul special al conferinței va fi Alexandru Baboș, arhitect stabilit în Suedia, doctor în istoria arhitecturii la Universitatea Lund și curator al municipiului Linköping. Recunoscut la nivel internațional pentru cercetările dedicate bisericilor de lemn din Maramureș, Alexandru Baboș este unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniul patrimoniului cultural și al arhitecturii tradiționale.

De-a lungul carierei sale, acesta a publicat numeroase volume și studii de referință, printre care Three Centuries of Carpentering Churches. A Chronological Approach to the Sacred Wooden Architecture of Maramureș (2000), Portalul bisericii din Budești Josani, restituire (2019), Cum arăta biserica de lemn din Berbești? Excelența primelor cercetări de arhitectură și artă sacrală în Maramureș (2020) și The Icons of Alexander Ponekhalsky (2024).

Conferința marchează finalizarea proiectului transfrontalier HUSKROUA/23/S/2.2/013 – „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”, implementat în cadrul programului Interreg VI-A NEXT Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine 2021–2027. Proiectul a avut ca obiectiv evidențierea și promovarea patrimoniului cultural comun al comunităților din regiunea Tisa Superioară, contribuind la consolidarea cooperării transfrontaliere și la valorificarea identității culturale locale.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de istorie, etnografie și patrimoniu cultural să participe la acest eveniment, care promite să ofere perspective valoroase asupra moștenirii culturale comune și a importanței conservării acesteia pentru generațiile viitoare.