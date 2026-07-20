Luna cardurilor pierdute în autobuzele din Satu Mare

Bursa zvonurilor 20.07.2026 22:27
Luna cardurilor pierdute în autobuzele din Satu Mare
Dacă v-a dispărut portofelul sau cardul după o călătorie cu autobuzul, nu vă grăbiți să-l declarați pierdut. Se pare că luna iulie a fost una... generoasă pentru biroul de Obiecte Pierdute al Transurban.
De la carduri bancare și carduri Revolut, până la carduri Pluxee, legitimații de transport, un toc de căști wireless și chiar documente medicale, toate au fost uitate în autobuze și au ajuns la sediul societății de transport.
Privind fotografiile publicate de Transurban, ai impresia că cineva și-a golit portofelul pe scaun și a coborât liniștit la următoarea stație. Noroc că obiectele au fost găsite de șoferi sau de călători și predate societății.
Reprezentanții Transurban anunță că toate obiectele se află la sediul de pe strada Gara Ferăstrău nr. 9, la biroul Relații cu publicul. Proprietarii le pot recupera după ce dovedesc că le aparțin, iar pentru informații pot suna la 0261 721 971.
Așadar, înainte să vă ridicați de pe scaun, aruncați o ultimă privire. Portofelul, cardul sau căștile s-ar putea să vrea să mai facă o tură cu autobuzul, dar sigur dumneavoastră nu vă doriți asta.
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