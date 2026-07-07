Bacu’ văzut altfel

Au apărut rezultatele la Bacalaureat 2026. Bucurie mare și mândrie pe măsură. Județul stă bine la promovabilitate, iar pe cei merituoși i-am felicitat deja în paginile ziarului. La bursă însă ne uităm și la... cealaltă față a catalogului.

Adică la liceele unde Bacalaureatul a trecut aproape neobservat.

La Liceul „Traian Vuia” s-au înscris doi candidați. Unul n-a mai ajuns, celălalt n-a mai trecut. Promovabilitate? Zero, dar măcar statistica e ușor de făcut.

La liceele din Ardud și la UNIO situația este și mai... eficientă. N-a existat nici măcar un doritor de a susține examenul. Greu să pici atunci când nu te înscrii.

La „Simion Bărnuțiu” din Carei apare o singură neprezentare. Și atât. Restul paginii poate fi tipărită albă.

În schimb, avem și un campion absolut. Liceul „Petru Cupcea” din Supur: promovabilitate de 100%! Un singur candidat, un singur promovat, media 6,80. Când echipa are un singur jucător, nici selecționerul nu prea are bătăi de cap.

Mai departe, cifrele spun singure povestea. La Tarna Mare au promovat doi din șapte. La Livada, șase din douăzeci. La „Eliza Zamfirescu”, unsprezece din douăzeci și cinci. La „Brâncuși-Forestier”, opt din treizeci și cinci. Iar la Turț au fost trei absenți și șaptesprezece respinși din douăzeci și patru de înscriși.

Desigur, acestea sunt doar cifre. Printre candidați se regăsesc și absolvenți din promoțiile anterioare, iar fiecare liceu are propriul context.

Acum îi lăsăm pe statisticieni să-și facă graficele, pe inspectori să găsească explicațiile și pe specialiștii în educație să descopere unde s-a rupt lanțul. Pentru că, până la urmă, un Bacalaureat nu măsoară doar cât au învățat elevii. Măsoară și cât i-a învățat sistemul.





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