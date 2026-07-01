Elevele Marlen Dubovici și Hartmann Ruth Estera de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Carei au obținut cele mai mari note la proba de Limba și literatura română în Carei

Locale 01.07.2026 10:00
Elevele Marlen Dubovici și Hartmann Ruth Estera de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Carei au obținut cele mai mari note la proba de Limba și literatura română în Carei
Astfel,  Marlen Dubovici a obținut nota 9,75, iar colega ei, Hartman Ruth Estera 9,70, ele fiind îndrumate de doamna profesor Seleveschi Ana, în timp ce eleva Ștefania Heinrich a obținut nota 9,50, la Matematică, fiind pregătită de doamna profesor Ghirean Anca Raluca.

Performanțe deosebite la secția germană a școlii
image-1782906364-5d94f223.jpg
          Tot în cadrul probelor de Evaluare Națională, elevele Gindele Hannelore Maria și  Muller Alexandra  au obținut nota 9,30, la proba de Limba și literatura Germană, ele fiind îndrumate de doamnele profesoare  Claudia Guler și  Erdei Anett
image-1782906398-6a69cc2d.jpg
”Aceste rezultate reprezintă dovada unei colaborări eficiente între elevi, profesori, părinți și confirmă faptul că Școala Gimnazială Nr. 1 din Carei oferă un mediu educațional în care performanța este încurajată și susținută”, se arată în comunicatul remis la redacție.
         Le dorim succes în etapa următoare a parcursului educațional, tuturor absolvenților de gimnaziu din județul Satu Mare și cât mai multe realizări!

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
AutoCub.ro - otto