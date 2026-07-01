Astfel, Marlen Dubovici a obținut nota 9,75, iar colega ei, Hartman Ruth Estera 9,70, ele fiind îndrumate de doamna profesor Seleveschi Ana, în timp ce eleva Ștefania Heinrich a obținut nota 9,50, la Matematică, fiind pregătită de doamna profesor Ghirean Anca Raluca.





Performanțe deosebite la secția germană a școlii

Tot în cadrul probelor de Evaluare Națională, elevele Gindele Hannelore Maria și Muller Alexandra au obținut nota 9,30, la proba de Limba și literatura Germană, ele fiind îndrumate de doamnele profesoare Claudia Guler și Erdei Anett

”Aceste rezultate reprezintă dovada unei colaborări eficiente între elevi, profesori, părinți și confirmă faptul că Școala Gimnazială Nr. 1 din Carei oferă un mediu educațional în care performanța este încurajată și susținută”, se arată în comunicatul remis la redacție.

Le dorim succes în etapa următoare a parcursului educațional, tuturor absolvenților de gimnaziu din județul Satu Mare și cât mai multe realizări!



