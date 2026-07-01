Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate. Din cei 2.366 de absolvenți de gimnaziu care au susținut toate probele în județul Satu Mare, 74,13% au obținut medii peste 5.

Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026, iar în județul Satu Mare statisticile arată că aproape trei sferturi dintre candidați au promovat examenul cu medii de cel puțin 5.

Din cei 2.516 elevi înscriși, examenul a fost susținut integral de 2.366 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 1.754 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce înseamnă un procent de 74,13%.

Româna, matematica și limba maternă – rezultatele pe discipline

La proba de Limba și literatura română, 1.769 de elevi (74,23%) au obținut note de cel puțin 5, iar patru candidați au fost notați cu 10.

La Matematică, rezultatele au fost mai modeste. Doar 1.607 elevi, reprezentând 67,81%, au reușit să obțină note peste pragul de promovare.

În schimb, la Limba și literatura maternă, rezultatele au fost cele mai bune. 610 elevi (84,60%) au obținut note de minimum 5, iar doi candidați au primit nota maximă.

Rezultatele au fost publicate anonim

Ca și în anii precedenți, rezultatele au fost afișate utilizând codurile unice atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Elevii își pot consulta lucrările și, dacă apreciază că este necesar, pot solicita reevaluarea acestora.

Contestațiile pot modifica nota în ambele sensuri

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului oficial.

La consultarea lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal.

Inspectoratul Școlar reamintește că depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării și că, în urma reevaluării, nota poate fi modificată atât în sens crescător, cât și descrescător. Pentru acest demers este necesară completarea și semnarea unei declarații-tip atât de elev, cât și de părintele sau reprezentantul legal.

Rezultatele finale, pe 8 iulie

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate în data de 8 iulie, acestea urmând să stabilească ierarhia pe baza căreia absolvenții clasei a VIII-a vor fi repartizați la liceu.

Pentru mii de elevi și familiile lor, următoarele zile vor fi decisive, iar eventualele contestații pot influența media finală și, implicit, șansele de admitere la liceul dorit.