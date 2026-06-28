Mobilizare impresionantă a pompierilor și medicilor în localitatea Odoreu, după ce un copil de aproximativ 8 ani a fost dat dispărut în apele râului Someș. Micuțul a fost găsit în stop cardiorespirator, însă, în ciuda eforturilor disperate ale echipajelor medicale, viața sa nu a mai putut fi salvată.

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut duminică în localitatea Odoreu, unde un copil de aproximativ 8 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Someș.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost alertați printr-o sesizare privind dispariția unei persoane în apă și au intervenit de urgență cu un autovehicul de primă intervenție și comandă, o barcă de salvare și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Copilul a fost găsit în stop cardiorespirator

După căutări contracronometru desfășurate pe râul Someș, salvatorii au reușit să localizeze și să scoată copilul din apă. Din păcate, acesta era în stop cardiorespirator.

Victima a fost preluată imediat de echipajul medical de Terapie Intensivă Mobilă, care a început manevrele de resuscitare chiar la fața locului.

Minute în șir, medicii au luptat pentru viața copilului, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse, organismul acestuia nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul a fost nevoit să declare decesul.

Mesajul pompierilor: „Un moment de neatenție poate avea urmări ireversibile”

În urma tragediei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate și a lansat un nou apel către populație privind respectarea măsurilor de siguranță în apropierea apelor.

Salvatorii atrag atenția că, pe fondul temperaturilor extreme și al codului roșu de caniculă, tot mai multe persoane aleg să se răcorească în râuri, lacuri sau bălți neamenajate, locuri care pot ascunde curenți puternici, gropi adânci și alte pericole invizibile.

„Apa poate răcori, dar poate ascunde pericole”, avertizează reprezentanții ISU.

Apel către părinți și cetățeni

Pompierii recomandă ca scăldatul să fie făcut exclusiv în locuri special amenajate și supravegheate, iar copiii să nu fie lăsați niciodată nesupravegheați în apropierea apei.

De asemenea, autoritățile reamintesc că este interzisă intrarea în apă după consumul de alcool și recomandă evitarea râurilor, lacurilor, iazurilor și bălților neamenajate.

„Un moment de neatenție poate avea urmări ireversibile”, transmit salvatorii, îndemnând cetățenii să manifeste responsabilitate și prudență pentru ca zilele de vară să nu se transforme în tragedii.