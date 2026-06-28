TRAGEDIE. Alertă pe râul Someș! Un copil de doar 8 ani este căutat de pompieri după ce ar fi dispărut în apă la Odoreu

Locale 28.06.2026 13:46
TRAGEDIE. Alertă pe râul Someș! Un copil de doar 8 ani este căutat de pompieri după ce ar fi dispărut în apă la Odoreu

Mobilizare de amploare în localitatea Odoreu, unde pompierii militari desfășoară o intervenție contracronometru după ce un copil, în vârstă de aproximativ 8 ani, ar fi dispărut în apele râului Someș. La fața locului au fost trimise echipaje de salvare, o barcă de intervenție și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Momente dramatice în această după-amiază în localitatea Odoreu, unde autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă persoană înecată în râul Someș.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, este vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8 ani, care ar fi dispărut în apele râului.

La locul intervenției au fost mobilizate de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu un autovehicul de primă intervenție și comandă, o barcă de salvare și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În total, șapte cadre militare participă la misiunea de căutare.

Salvatorii desfășoară operațiuni de căutare pe apă și în zona malurilor, încercând să localizeze copilul cât mai rapid.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice noi informații pe măsură ce misiunea avansează.

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