Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, a participat la „Zilele Tradițiilor Culinare ale Slovacilor din Oaș”, unde a evidențiat rolul comunității slovace în păstrarea patrimoniului cultural și în consolidarea spiritului de conviețuire care definește județul Satu Mare.

Diversitatea etnică și culturală reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale județului Satu Mare, iar tradițiile păstrate de comunitățile locale contribuie la identitatea și patrimoniul acestei zone. Acesta este mesajul transmis de deputatul PSD de Satu Mare și președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, prezent la evenimentul „Zilele Tradițiilor Culinare ale Slovacilor din Oaș”.

Liderul social-democrat a subliniat că fiecare comunitate își păstrează identitatea prin oamenii care duc mai departe obiceiurile și valorile moștenite din generație în generație.

Tradițiile culinare, parte din patrimoniul județului

Mircea Govor a apreciat faptul că manifestarea dedicată comunității slovace promovează nu doar gastronomia tradițională, ci și patrimoniul cultural, obiceiurile și valorile unei comunități care contribuie de generații la dezvoltarea și identitatea județului Satu Mare.

„Rețetele transmise din familie în familie vorbesc despre rădăcini, despre respectul față de înaintași și despre dragostea pentru locurile natale. Ele reprezintă o parte importantă a moștenirii culturale pe care avem datoria să o păstrăm și să o promovăm”, a transmis deputatul sătmărean.

Un exemplu de conviețuire și respect reciproc

Președintele PSD Satu Mare consideră că județul reprezintă un model de conviețuire între comunități și că diversitatea culturală este o valoare care trebuie încurajată și protejată.

„Comunitatea slovacă demonstrează, prin implicare și unitate, că diversitatea este o resursă care îmbogățește întreaga societate. Atunci când ne respectăm tradițiile și ne prețuim unii pe alții, construim o comunitate mai puternică și mai solidară”, a afirmat Mircea Govor.

Mesaj de apreciere pentru organizatori

Cu această ocazie, deputatul PSD a adresat felicitări organizatorilor, reprezentanților Uniunii Democrate a Slovacilor și Cehilor din România și tuturor celor implicați în promovarea culturii și tradițiilor slovace.

În mod special, Mircea Govor și-a exprimat aprecierea față de Andrei Zvaleni, pe care l-a numit „sufletul acestui eveniment”, pentru implicarea sa constantă în viața comunității slovace. De asemenea, l-a felicitat pe deputatul Adrian Miroslav Merka, președintele Uniunii Democrate a Slovacilor și Cehilor din România, pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității pe care o reprezintă.

Sprijin pentru păstrarea identității culturale

La finalul mesajului, Mircea Govor a reafirmat angajamentul de a susține proiectele care promovează patrimoniul cultural și dialogul între comunități.

„Ca deputat și președinte al PSD Satu Mare, voi susține întotdeauna inițiativele care promovează patrimoniul cultural, încurajează dialogul între comunități și păstrează vii tradițiile care definesc identitatea județului nostru”, a declarat liderul PSD Satu Mare.