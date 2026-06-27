



Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a trei persoane acuzate de șase infracțiuni de furt calificat. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pătruns prin efracție în mai multe imobile din localitatea Solduba, de unde au sustras diverse bunuri.

Trei persoane, dintre care una este minoră, sunt cercetate într-un dosar penal de amploare instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, fiind acuzate că au comis nu mai puțin de șase infracțiuni de furt calificat.

Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei trei inculpați, iar pentru unul dintre aceștia a fost solicitată și obținută măsura arestării preventive.

Mai multe spargeri în aceeași localitate

Potrivit informațiilor transmise de Parchet, investigațiile vizează activitatea infracțională desfășurată pe parcursul anului 2026.

Anchetatorii susțin că cei trei inculpați, dintre care unul minor, ar fi pătruns fără drept, prin efracție, în mai multe imobile situate în localitatea Solduba, județul Satu Mare, de unde ar fi sustras diverse bunuri.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului cauzat.

Unul dintre inculpați, arestat pentru 30 de zile

La data de 25 iunie 2026, procurorul de caz a solicitat Judecătoriei Satu Mare luarea măsurii arestării preventive față de unul dintre inculpați.

Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, cercetările fiind continuate pentru lămurirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Conform principiilor procesului penal, punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive nu înlătură prezumția de nevinovăție, iar vinovăția persoanelor cercetate poate fi stabilită doar printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată.