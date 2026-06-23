



Municipiul Satu Mare beneficiază de noi investiții importante în domeniul sănătății și al patrimoniului religios, după semnarea unor contracte de finanțare pentru reabilitarea Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și pentru modernizarea mai multor lăcașuri de cult.

Potrivit președintelui PSD Satu Mare și deputatului Mircea Govor, fondurile au fost alocate de la bugetul de stat în urma demersurilor susținute la nivel parlamentar, având ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor publice și sprijinirea comunităților locale.

„Mă bucur să văd că demersurile pe care le-am susținut la nivel parlamentar se concretizează în investiții importante pentru comunitatea sătmăreană”, a declarat Mircea Govor.

Contractele de finanțare au fost semnate de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, alături de viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan. Printre cele mai importante proiecte se numără reabilitarea și dotarea cu aparatură medicală modernă a Secției de Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, investiție care urmărește creșterea calității actului medical și îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților și personalului sanitar.

În același timp, șapte lăcașuri de cult din municipiu vor beneficia de finanțări destinate lucrărilor de reparații, restaurare, modernizare și înfrumusețare, contribuind la conservarea patrimoniului spiritual și cultural al comunității.

Deputatul Mircea Govor a subliniat că sănătatea și sprijinirea valorilor locale trebuie să rămână priorități, apreciind colaborarea dintre administrația locală și reprezentanții cultelor religioase. Totodată, acesta a transmis că va continua să susțină în Parlament proiecte și investiții care aduc beneficii concrete județului Satu Mare și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.