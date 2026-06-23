Deputatul Mircea Govor: ,,𝐈̂𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐌𝐔𝐋𝐓̦𝐈 𝐒̦𝐈 𝐁𝐈𝐍𝐄𝐂𝐔𝐕𝐀̂𝐍𝐓𝐀𝐓̦𝐈 𝐀𝐍𝐈, 𝐏𝐑𝐄𝐀𝐒𝐅𝐈𝐍𝐓̦𝐈𝐓𝐄 𝐏𝐀̆𝐑𝐈𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍!”

Locale 23.06.2026 16:53
Deputatul Mircea Govor: ,,𝐈̂𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐌𝐔𝐋𝐓̦𝐈 𝐒̦𝐈 𝐁𝐈𝐍𝐄𝐂𝐔𝐕𝐀̂𝐍𝐓𝐀𝐓̦𝐈 𝐀𝐍𝐈, 𝐏𝐑𝐄𝐀𝐒𝐅𝐈𝐍𝐓̦𝐈𝐓𝐄 𝐏𝐀̆𝐑𝐈𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍!”

Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor i-a adresat un mesaj de felicitare Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani, exprimându-și aprecierea pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a credincioșilor.

În mesajul transmis, Mircea Govor i-a urat ierarhului multă sănătate, putere de muncă și binecuvântare divină, subliniind rolul important pe care acesta îl are în păstrarea valorilor creștine și în consolidarea identității spirituale a comunităților din Maramureș și Satu Mare.

Activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a credincioșilor din Maramureș și Satu Mare reprezintă o contribuție importantă la păstrarea valorilor creștine, a identității spirituale și a unității comunităților noastre”, a transmis președintele PSD Satu Mare.

Totodată, deputatul Mircea Govor și-a exprimat dorința ca Preasfințitul Părinte Iustin să se bucure de mulți ani rodnici în slujirea Bisericii, însoțiți de sănătate, pace sufletească și împliniri.

Mesajul aniversar s-a încheiat cu tradiționala urare: „Întru mulți și binecuvântați ani!”, adresată Episcopului Maramureșului și Sătmarului cu prilejul acestei aniversări.

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