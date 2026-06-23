Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor i-a adresat un mesaj de felicitare Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani, exprimându-și aprecierea pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a credincioșilor.

În mesajul transmis, Mircea Govor i-a urat ierarhului multă sănătate, putere de muncă și binecuvântare divină, subliniind rolul important pe care acesta îl are în păstrarea valorilor creștine și în consolidarea identității spirituale a comunităților din Maramureș și Satu Mare.

„Activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a credincioșilor din Maramureș și Satu Mare reprezintă o contribuție importantă la păstrarea valorilor creștine, a identității spirituale și a unității comunităților noastre”, a transmis președintele PSD Satu Mare.

Totodată, deputatul Mircea Govor și-a exprimat dorința ca Preasfințitul Părinte Iustin să se bucure de mulți ani rodnici în slujirea Bisericii, însoțiți de sănătate, pace sufletească și împliniri.

Mesajul aniversar s-a încheiat cu tradiționala urare: „Întru mulți și binecuvântați ani!”, adresată Episcopului Maramureșului și Sătmarului cu prilejul acestei aniversări.