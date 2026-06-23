



Consiliul Județean Satu Mare a fost gazda Adunării Generale a Filialei Județene Satu Mare a Asociației Comunelor din România (ACoR), eveniment în cadrul căruia reprezentanții administrațiilor locale din mediul rural s-au reunit pentru a analiza prioritățile organizației și pentru a desemna noile structuri de conducere pentru următorul mandat.

La deschiderea reuniunii, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, le-a adresat participanților un mesaj de bun venit, evidențiind importanța unei colaborări strânse între administrația județeană și autoritățile locale din comunele sătmărene. Acesta a subliniat că dezvoltarea comunităților rurale depinde de dialog, parteneriat și de identificarea unor soluții comune pentru proiectele de investiții și pentru îmbunătățirea serviciilor publice.

În urma procesului electoral desfășurat în cadrul adunării, funcția de președinte al Filialei Județene Satu Mare a ACoRa fost încredințată primarului comunei Dorolț, Mihai Găman, care va coordona activitatea organizației în perioada următoare. Totodată, participanții au desemnat și membrii noului consiliu director, structura care va reprezenta interesele comunelor din județ și va susține colaborarea cu autoritățile centrale și județene.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și o serie de teme de actualitate privind administrația publică locală, dezvoltarea comunităților rurale și provocările cu care se confruntă autoritățile locale. Discuțiile au fost purtate în prezența vicepreședintelui ACoR România, Valentin Ivan, care a prezentat perspectivele organizației la nivel național și a evidențiat importanța unei reprezentări active a comunelor în procesul de elaborare a politicilor publice.

Evenimentul a reafirmat rolul Asociației Comunelor din România ca platformă de dialog și cooperare între administrațiile locale, contribuind la schimbul de bune practici și la promovarea intereselor comunităților rurale din județul Satu Mare.