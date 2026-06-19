



CSM Olimpia Satu Mare intră într-o nouă etapă de reconstrucție după retrogradarea din Liga 2, iar conducerea clubului a decis să mizeze pe experiența lui Alexandru Pelici, antrenor cu licență UEFA Pro, pentru sezonul următor din Liga 3.

Numirea vine în contextul în care banca tehnică a fost lăsată liberă de Cristian Pustai, care a ales oferta venită de la CSM Unirea Alba Iulia, formație susținută în proiectul sportiv de impresarul Bogdan Apostu.

Potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Emanuel Roșu, conducerea sătmăreană a analizat mai multe variante, însă în final alegerea a fost făcută în favoarea lui Pelici.

Reconstrucție la Satu Mare

CSM Olimpia Satu Mare a încheiat sezonul precedent cu retrogradare sportivă, după doar un an petrecut în Liga 2, iar obiectivul imediat este refacerea lotului și stabilirea unei direcții clare pentru viitor.

Alexandru Pelici, în vârstă de 52 de ani, vine după despărțirea de CSM Unirea Alba Iulia, plecare produsă în decembrie 2025. Anterior, tehnicianul a mai pregătit formații precum FC Argeș, CS Mioveni, CSM Reșița, Ripensia Timișoara, FC Hermannstadt și FC Brașov.

De-a lungul carierei, Pelici a mai trecut și pe la CS Minaur Baia Mare, unde a activat în play-off-ul Ligii 3.

Obiectiv: stabilitate și reconstrucție

Pentru Olimpia, numirea lui Pelici este văzută ca un prim pas spre stabilitate într-un proiect care va necesita timp, transferuri inspirate și o strategie realistă de promovare.

În paralel, pe lista de posibile achiziții se află și atacantul Denis Golda, golgheterul celor de la Unirea Alba Iulia din sezonul trecut, cu 18 reușite.

În mod ironic, există șanse ca în sezonul viitor CSM Olimpia Satu Mare și CSM Unirea Alba Iulia să se întâlnească din nou în lupta pentru promovare, dacă nu intervin modificări de regulament sau situații administrative la nivelul ligii.

Sursa: Prima Sport