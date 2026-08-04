Un incendiu de vegetație uscată izbucnit marți în localitatea Cean putea avea consecințe dramatice. Intervenția rapidă a pompierilor militari din cadrul Punctului de Lucru Tășnad a împiedicat extinderea flăcărilor către locuințele din apropiere și terenurile agricole, iar persoana care a provocat incendiul a fost identificată și amendată.

Mobilizare rapidă a pompierilor sătmăreni după izbucnirea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Cean. Având în vedere temperaturile extreme și riscul ridicat de propagare a focului, fiecare minut a fost esențial pentru limitarea pagubelor.





La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj format din șase subofițeri din cadrul Punctului de Lucru Tășnad.

Flăcările au fost oprite înainte să ajungă la gospodării

Datorită intervenției prompte și eficiente a pompierilor, incendiul a fost lichidat înainte ca acesta să se extindă către locuințele aflate în apropiere și către terenurile agricole cultivate cu miriști.

Acțiunea rapidă a echipajelor a împiedicat producerea unor pagube importante și a eliminat pericolul pentru comunitatea locală.

Persoana care a provocat incendiul, amendată cu 2.500 de lei

În urma verificărilor efectuate la fața locului de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare, persoana care a provocat incendiul a fost identificată.

Aceasta a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 2.500 de lei, conform prevederilor legale în vigoare.

Avertisment în plin Cod Roșu de caniculă

Reprezentanții ISU Satu Mare reamintesc că județul se află sub incidența unui Cod Roșu de temperaturi extreme și caniculă, context în care utilizarea focului deschis pentru arderea vegetației uscate, a resturilor vegetale sau a deșeurilor este strict interzisă.





În condițiile actuale, caracterizate prin temperaturi foarte ridicate, umiditate scăzută și vânt, orice sursă de foc poate genera incendii care se propagă cu o viteză foarte mare.

Apel la responsabilitate

Pompierii atrag atenția că incendiile de vegetație pot pune în pericol locuințe, culturi agricole, păduri, bunuri materiale și chiar vieți omenești.

Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte cu strictețe regulile de prevenire și să evite orice activitate care poate provoca incendii, mai ales în această perioadă de caniculă extremă, când riscul producerii unor astfel de evenimente este la cel mai ridicat nivel.



