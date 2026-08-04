Administrația locală din Ardud continuă investițiile care vor schimba fața orașului. În această perioadă, echipele Primăriei desfășoară lucrări de decolmatare, defrișare și igienizare în zona străzii Lacului, pregătind terenul și accesul către viitoarea Grădină Urbană, un proiect finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Orașul Ardud face noi pași spre modernizarea spațiilor publice și crearea unor zone de recreere pentru locuitori. În aceste zile, angajații Primăriei Ardud lucrează intens în zona străzii Lacului, la intersecția cu strada Bucureștiului, unde sunt executate ample lucrări de curățare și amenajare.

Intervențiile au rolul de a pregăti accesul către viitoarea Grădină Urbană, unul dintre proiectele importante de dezvoltare ale administrației locale, finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Lucrări complexe pentru un spațiu modern și accesibil

Echipele Primăriei desfășoară lucrări de decolmatare, defrișare, curățare și igienizare a întregii zone.

Prin aceste intervenții sunt îndepărtate vegetația crescută necontrolat și depunerile acumulate în albie, fiind redat un aspect îngrijit întregului perimetru și îmbunătățit accesul către viitorul obiectiv de investiții.

Autoritățile locale subliniază că aceste lucrări reprezintă o etapă necesară înaintea dezvoltării unuia dintre proiectele care vor contribui la creșterea calității vieții în Ardud.

Investiții pentru un oraș mai verde

Viitoarea Grădină Urbană este gândită ca un spațiu destinat relaxării, petrecerii timpului liber și socializării, completând strategia administrației locale de dezvoltare a infrastructurii urbane și de extindere a zonelor verzi.

Prin proiectele implementate cu fonduri europene, Primăria Ardud urmărește transformarea orașului într-un spațiu mai atractiv, mai prietenos cu mediul și mai confortabil pentru locuitori.

Mulțumiri pentru echipele din teren

Reprezentanții administrației locale au transmis și un mesaj de apreciere angajaților implicați în aceste lucrări.

„Le mulțumim colegilor din cadrul Primăriei Orașului Ardud pentru implicare și efortul depus zilnic în teren!”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Prin astfel de intervenții, Ardudul continuă să investească nu doar în infrastructură, ci și în crearea unui mediu urban curat, modern și bine întreținut, în beneficiul întregii comunități.