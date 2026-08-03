Dacă în ultimele ore ai primit un SMS care începe cu „TPARK: Amendă de parcare înregistrată...” și te invită să apeși pe un link ca să plătești urgent, respiră adânc și... nu apăsa! Nu te-a prins Poliția Locală, ci niște „băieți deștepți” ai internetului care încearcă să-ți golească portofelul fără să se deplaseze până la Satu Mare.

Schema este simplă: primești un mesaj care pare oficial și ești anunțat că ai o amendă de parcare sau de circulație. Urmează un link care promite toate detaliile. Dacă îl accesezi și introduci datele cardului, există riscul să le faci cadou escrocilor.

Între timp, Primăria Municipiului Satu Mare a ieșit cu un avertisment clar:

„Circulă un mesaj FALS în numele Primăriei prin care se solicită plata unor amenzi de circulație sau parcare. Primăria Municipiului Satu Mare NU trimite astfel de notificări prin SMS, WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie! Aceste mesaje sunt tentative de fraudă.”

Așadar, dacă primești un astfel de SMS:

Nu accesa linkul;

Nu introduce datele cardului sau informații personale;

Blochează numărul de telefon de la care a fost trimis mesajul și șterge SMS-ul.

Și încă un indiciu că ceva miroase a țeapă: escrocii nu verifică dacă ai fost vreodată în Satu Mare, dacă ai mașină sau dacă ai permis. Ei trimit mesajele la întâmplare și speră că cineva se va speria suficient cât să plătească.

Așa că, dacă n-ai parcat nicăieri, nu te grăbi să-ți plătești „amenda”. Singurul lucru pe care îl vei parca sigur este... banii direct în contul escrocilor.

Distribuie avertismentul și prietenilor. În cazul acesta, un share valorează mai mult decât o amendă plătită degeaba.