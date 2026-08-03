Instituția Prefectului Satu Mare a convocat comandamentul județean pentru organizarea Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia, unul dintre cele mai importante și longevive evenimente culturale din nord-vestul României. Ediția din acest an va avea loc în 16 august, în Pădurea Oțeloaia din Homoroade.

Au început pregătirile pentru unul dintre cele mai iubite și reprezentative evenimente ale județului Satu Mare. La sediul Instituției Prefectului a avut loc ședința Comandamentului județean pentru organizarea Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia, ediția a LXIX-a, manifestare care va reuni, și în acest an, mii de iubitori ai tradițiilor populare în inima Codrului.

Întâlnirea a fost convocată și prezidată de prefectul județului Altfatter Tamás, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle.

Toate instituțiile implicate, la aceeași masă

La ședința de lucru au participat reprezentanții tuturor instituțiilor care au atribuții în organizarea și desfășurarea în siguranță a festivalului.

Au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Satu Mare, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăriei Homoroade, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș”, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Serviciului de Ambulanță Județean, Direcției Silvice, Electrica Satu Mare, precum și ai Pensiunii „Popasul Codrenilor”.

O tradiție care dăinuie de aproape șapte decenii

Festivalul Folcloric Codrenesc de la Oțeloaia este considerat unul dintre cele mai prestigioase și longevive evenimente culturale din județul Satu Mare, având o valoare identitară deosebită pentru Țara Codrului.





De aproape șapte decenii, festivalul promovează autenticitatea folclorului, portului popular, muzicii și obiceiurilor codrenești, devenind un reper în calendarul manifestărilor tradiționale din nord-vestul României.

Prin fiecare ediție, evenimentul reconfirmă atașamentul comunităților locale față de patrimoniul cultural moștenit și transmis din generație în generație.

Program bogat cu artiști consacrați și meșteri populari

Ediția din acest an va avea loc duminică, 16 august 2026, în Pădurea Oțeloaia, din comuna Homoroade.

Programul artistic va începe la ora 11.30 și îi va aduce pe scenă pe Oana Bozga-Pintea, Nicolae și Nicușor Mureșan, Petrică Mureșan, Ovidiu Purdea Someș, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Ana Holdiș Pop, Călin Borșe și Denisa Prunian, câștigătoarea Trofeului primei ediții a Concursului Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Alături de aceștia vor evolua ansambluri folclorice reprezentative ale Țării Codrului, iar vizitatorii vor putea descoperi și un amplu târg de produse tradiționale și meșteșugărești, unde vor fi prezenți meșteri populari distinși cu titlurile de „Luminătorii Satelor” și „Tezaur Uman Viu”.

Accent pe siguranța participanților și buna organizare

În cadrul ședinței comandamentului au fost analizate în detaliu responsabilitățile fiecărei instituții implicate în organizarea festivalului.

Discuțiile au vizat gestionarea fluxului de participanți, măsurile de ordine publică, intervențiile în situații de urgență, asigurarea condițiilor igienico-sanitare și sanitar-veterinare, respectarea normelor privind protecția consumatorilor, alimentarea cu energie electrică și protejarea fondului forestier.

Totodată, reprezentanții instituțiilor au convenit asupra unei comunicări permanente și a unei coordonări eficiente, astfel încât evenimentul să se desfășoare fără incidente.

Prefectul Altfatter Tamás: „Oțeloaia este o emblemă a județului”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța acestui festival pentru identitatea culturală a județului și a făcut apel la implicarea tuturor instituțiilor în organizarea ediției din acest an.

„Festivalul Codrenesc de la Oțeloaia este o emblemă a județului nostru și un reper cultural de referință pentru întreaga regiune. Le mulțumesc tuturor instituțiilor implicate pentru profesionalism și adresez, totodată, un apel la responsabilitate și deplină implicare în organizarea acestei ediții. Doar printr-un efort comun putem păstra prestigiul acestui eveniment și continuitatea unei tradiții ce ne definește ca județ”, a declarat prefectul.

Ediția a LXIX-a a Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia se anunță, astfel, una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, promițând o zi dedicată folclorului autentic, tradițiilor și valorilor care definesc Țara Codrului și județul Satu Mare.



