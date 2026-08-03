Ediția a IV-a a concursului de dramaturgie Focus Drama și-a desemnat laureații. Piesa câștigătoare va fi transpusă pe scenă în stagiunea 2026–2027, iar celelalte două texte premiate vor fi prezentate publicului sub formă de spectacole-lectură.

Asociația Focus Drama și Teatrul de Nord Satu Mare au anunțat câștigătorii celei de-a IV-a ediții a concursului de dramaturgie Focus Drama, un proiect care încurajează creația teatrală contemporană și oferă dramaturgilor șansa de a-și vedea textele transformate în spectacole.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub genericul „Cartografia respirației”, o temă care a provocat participanții să exploreze relația dintre om și spațiul urban, impactul acestuia asupra mediului și sănătății, efectele crizei climatice și acele realități ale comunității care, de cele mai multe ori, rămân invizibile la prima vedere.

„Miez” a convins juriul și va ajunge pe scenă

În urma procesului de jurizare, marele premiu a fost acordat textului „Miez”, semnat de Francesca Fülöp.

Lucrarea câștigătoare va beneficia de cea mai importantă recompensă oferită de concurs: montarea pe scena Teatrului de Nord Satu Mare în stagiunea 2026–2027.

Spectacolul va fi regizat de Victor Olăhuț și va fi prezentat în Sala Studio a teatrului, oferind publicului șansa de a descoperi una dintre cele mai apreciate creații dramatice ale acestei ediții.

Podiumul competiției

Pe locul al doilea s-a clasat textul „wOu!”, semnat de Ioana Sileanu, iar locul al treilea a revenit piesei „Șueta de seară”, scrisă de Răzvan Teodorescu.

Cele două texte care au completat podiumul nu vor rămâne doar pe hârtie. Organizatorii au anunțat că acestea vor fi prezentate publicului sub forma unor spectacole-lectură, în cadrul evenimentului special „Focus în Dialog”, dedicat întâlnirii dintre dramaturgi, artiști și spectatori.

Textele premiate vor fi publicate pe LiterNet

O altă veste importantă pentru autorii premiați este faptul că toate cele trei texte vor fi publicate pe platforma LiterNet, una dintre cele mai cunoscute platforme culturale din România, oferindu-le astfel o vizibilitate mai mare în rândul cititorilor, al profesioniștilor din teatru și al iubitorilor de dramaturgie contemporană.

Organizatorii au precizat că detalii privind spectacolele și evenimentele dedicate acestei ediții vor fi făcute publice în perioada următoare.

Un juriu format din profesioniști ai teatrului

Textele înscrise în competiție au fost evaluate de un juriu alcătuit din personalități cu experiență în domeniul artelor spectacolului: Victor Olăhuț, regizor și manager cultural, Mona Caița, secretarul artistic al Trupei „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord, și Codruța Cadar, secretar literar și dramaturg.

La finalul competiției, Asociația Focus Drama și Teatrul de Nord Satu Mare au adresat mulțumiri tuturor dramaturgilor care au participat la această ediție și i-au felicitat pe laureați pentru valoarea creațiilor lor.

Ajuns la cea de-a patra ediție, concursul Focus Drama își consolidează statutul de platformă importantă pentru promovarea dramaturgiei românești contemporane, demonstrând că teatrul rămâne un spațiu viu de reflecție asupra marilor teme ale societății actuale.