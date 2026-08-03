Locatarii blocului nr. 9 de pe strada Viitorului beneficiază de condiții moderne de locuire, după încheierea lucrărilor de reabilitare termică. Investiția face parte din seria proiectelor implementate de Primăria Ardud prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Orașul Ardud continuă să își consolideze statutul de comunitate aflată într-un amplu proces de modernizare. Un nou proiect important pentru creșterea eficienței energetice a fondului locativ a fost finalizat, odată cu recepția lucrărilor la blocul nr. 9 de pe strada Viitorului, marcând încheierea celui de-al treilea proiect de reabilitare termică implementat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Finalizarea investiției reprezintă încă un pas înainte în strategia administrației locale de a îmbunătăți condițiile de trai ale cetățenilor și de a transforma Ardudul într-un oraș mai modern și mai eficient din punct de vedere energetic.

Lucrări complexe pentru confortul locatarilor

În cadrul proiectului, imobilul a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Au fost realizate un acoperiș nou, a fost înlocuită tâmplăria, s-a executat izolarea termică a fațadelor, iar clădirea a beneficiat și de alte lucrări menite să reducă pierderile de energie și să crească nivelul de confort al locatarilor.

Totodată, investiția contribuie la reducerea costurilor de întreținere, la creșterea eficienței energetice și la prelungirea duratei de viață a clădirii.

Trei proiecte finalizate din șapte depuse

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a subliniat că acest proiect este rezultatul eforturilor administrației locale de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea comunității.

Potrivit edilului, Primăria Ardud a depus șapte proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, iar trei dintre acestea au obținut finanțare prin PNRR și au fost implementate cu succes.

Finalizarea celui de-al treilea proiect demonstrează capacitatea administrației locale de a transforma oportunitățile de finanțare în investiții concrete, cu efecte directe asupra calității vieții locuitorilor.

Investițiile continuă

Primarul Ovidiu Duma a transmis că dezvoltarea orașului rămâne o prioritate, iar administrația locală va continua să promoveze și să implementeze proiecte care răspund nevoilor comunității.

„Continuăm să investim în dezvoltarea orașului și în proiecte care contribuie la un mediu urban mai modern, mai eficient și mai prietenos cu locuitorii”, a transmis edilul.

Reabilitarea termică a blocurilor reprezintă una dintre cele mai importante direcții de investiții ale administrației locale, atât prin reducerea consumului de energie și a costurilor pentru locatari, cât și prin îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program care sprijină investițiile în eficiență energetică și dezvoltarea durabilă a comunităților din România.

