Desființarea FC Hermannstadt Sibiu a schimbat configurația eșalonului secund, iar CSM Olimpia Satu Mare a primit șansa mult așteptată de a evolua în Liga a II-a încă din acest sezon. Federația Română de Fotbal urmează să oficializeze decizia.

O veste excelentă a ajuns vineri dimineață în fotbalul sătmărean și a stârnit entuziasm în rândul suporterilor. CSM Olimpia Satu Mare va evolua în sezonul 2026-2027 al Ligii a II-a, după ce unul dintre locurile din eșalonul secund a devenit vacant în urma desființării oficiale a echipei FC Hermannstadt Sibiu.

Informația a fost confirmată pentru Gazeta de Nord Vest de fostul jucător al Olimpiei Satu Mare, Florin Fabian, în prezent antrenor al formației CSC Dumbrăvița, chiar echipa împotriva căreia sătmărenii ar urma să debuteze în noul sezon.

Desființarea echipei din Sibiu a deschis drumul Olimpiei

Potrivit informațiilor disponibile, FC Hermannstadt Sibiu și-a încetat oficial activitatea vineri dimineață, iar locul rămas vacant în Liga a II-a va fi ocupat de CSM Olimpia Satu Mare.

Este o schimbare importantă în structura competiției, una care aduce fotbalul sătmărean înapoi în eșalonul secund, spre bucuria suporterilor care își doreau de mult timp să vadă echipa evoluând la un nivel superior.

Debutul la Dumbrăvița va fi reprogramat

Ca urmare a acestei modificări, partida pe care FC Hermannstadt trebuia să o dispute în prima etapă a Ligii a II-a va fi reprogramată, iar CSM Olimpia Satu Mare va lua locul formației sibiene în calendarul competițional.

Astfel, primul meci al sătmărenilor în noul sezon ar urma să fie în deplasare, pe terenul formației CSC Dumbrăvița, pregătită de Florin Fabian.

Totuși, confruntarea nu se va disputa la data stabilită inițial, deoarece Federația Română de Fotbal trebuie să oficializeze includerea CSM Olimpia în Liga a II-a și să opereze modificările necesare în programul competiției.

Se așteaptă confirmarea oficială a Federației Române de Fotbal

Deși informația este considerată certă în mediul fotbalistic, ultimul pas aparține Federației Române de Fotbal, care urmează să emită în cursul zilei de vineri comunicatul oficial privind completarea locului vacant din Liga a II-a și amânarea meciului din prima etapă pe care CSM Olimpia Satu Mare trebuia să îl dispute la Dumbrăvița.

Dacă decizia va fi confirmată oficial, fotbalul sătmărean va reveni în Liga a II-a, iar CSM Olimpia va avea șansa de a demonstra că își merită locul într-un campionat mult mai competitiv. Pentru club, pentru jucători și pentru suporterii care au rămas alături de echipă în ultimii ani, vestea reprezintă începutul unui nou capitol și o oportunitate importantă de afirmare la nivel național.