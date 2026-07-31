Autoritățile sanitar-veterinare cer fermierilor, proprietarilor de animale și comercianților să respecte măsurile impuse pe perioada caniculei pentru a preveni suferința animalelor și riscurile pentru siguranța alimentelor.

Valul de căldură care afectează județul Satu Mare a determinat Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) să emită o serie de recomandări și obligații pentru protejarea animalelor și menținerea siguranței alimentelor în această perioadă cu temperaturi extreme.

Animalele trebuie ferite de stresul termic

DSVSA recomandă ca animalele să nu fie transportate și nici scoase la pășunat sau la muncă în intervalul orar 11:00 – 19:00, când temperaturile ating cele mai ridicate valori. Totodată, proprietarii sunt sfătuiți să evite orice activitate care poate provoca stres animalelor.

Deținătorii de animale trebuie să le asigure permanent apă potabilă, adăpost umbrit și bine ventilat, hrană de calitate și, dacă este posibil, răcorirea prin udare periodică și umezirea pardoselii adăposturilor.

Medicii veterinari trebuie anunțați imediat dacă apar îmbolnăviri sau mortalități în rândul animalelor.

Un avertisment important vizează și animalele de companie, care nu trebuie lăsate sub nicio formă în autoturisme, nici măcar pentru perioade scurte de timp.

Restricții pentru comercianții din piețe

Inspectorii DSVSA reamintesc că laptele și produsele lactate pot fi comercializate doar în spații autorizate și, în lipsa instalațiilor frigorifice, doar până la ora 10:00.

De asemenea, este interzisă comercializarea preparatelor din carne în piețele agroalimentare, precum și vânzarea păsărilor vii. Ouăle pot fi comercializate exclusiv în spații autorizate, separate de sectorul destinat produselor lactate.

Transportul alimentelor de origine animală trebuie realizat numai cu autovehicule dotate cu instalații de răcire, cu monitorizarea permanentă a temperaturii.

Controale în tot județul

Reprezentanții DSVSA Satu Mare anunță că vor intensifica verificările în piețele agroalimentare, fermele de animale, pe pășuni și în trafic, împreună cu polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră, pentru a verifica respectarea măsurilor impuse pe perioada caniculei.

Autoritățile atrag atenția că respectarea acestor recomandări este esențială atât pentru bunăstarea animalelor, cât și pentru protejarea sănătății publice în zilele cu temperaturi extreme.