



Consiliul Local a aprobat noua organigramă și regulamentul de organizare ale Poliției Locale, măsură prin care administrația locală promite o prezență mai mare a polițiștilor pe străzile municipiului.

Consiliul Local Satu Mare a aprobat noua organigramă și noul regulament de organizare și funcționare ale Poliției Locale, în cadrul unui proces de restructurare anunțat de administrația municipală.

Mai puține funcții de conducere

Potrivit Primăriei Municipiului Satu Mare, reorganizarea presupune reducerea numărului de posturi de conducere și redistribuirea resurselor către activitatea operativă.

Scopul acestei măsuri este creșterea numărului de polițiști locali care vor activa zilnic în teren, pentru supravegherea ordinii publice și intervenția în sprijinul cetățenilor.

Accent pe prezența în stradă

Reprezentanții administrației locale susțin că noua structură va permite o utilizare mai eficientă a personalului și o prezență mai vizibilă a polițiștilor locali în cartierele municipiului.

Prin această reorganizare, Primăria afirmă că urmărește eficientizarea activității Poliției Locale și orientarea resurselor către serviciile cu impact direct asupra siguranței și ordinii publice din municipiul Satu Mare.