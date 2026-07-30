Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie ridicată și s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști.

Un bărbat de 58 de ani din Bixad este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului, în noaptea de 30 iulie, pe o stradă din localitatea de domiciliu.

Alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 00:00, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Toamnei din Bixad, au oprit pentru control un autoturism.

La volan se afla un bărbat de 58 de ani, din aceeași localitate. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita prevăzută de lege pentru răspunderea penală.

Dosar penal

Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.