Județul Satu Mare intră sub avertizare meteo de temperaturi extreme. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Locuitorii județului Satu Mare trebuie să se pregătească pentru una dintre cele mai călduroase zile ale verii. Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de caniculă, valabil începând de joi, 30 iulie, ora 10:00, până vineri, 31 iulie, ora 10:00.

Temperaturi de până la 37 de grade

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge la 33–37 de grade Celsius, iar atmosfera va deveni sufocantă din cauza nivelului ridicat al umidității.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat și un risc crescut pentru persoanele vulnerabile, în special vârstnici, copii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

Nopți tropicale și recomandări

Meteorologii avertizează că, pe arii restrânse, temperaturile vor rămâne ridicate și pe timpul nopții. Minimele vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius, caracterizând așa-numitele nopți tropicale, în care organismul nu se poate răcori suficient.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu probleme de sănătate.

Specialiștii atrag atenția că temperaturile extreme pot provoca deshidratare, insolație și agravarea unor afecțiuni medicale, motiv pentru care este importantă respectarea măsurilor de protecție pe întreaga durată a avertizării meteorologice.