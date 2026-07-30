Protopopul Aurel Munteanu al Huedinului, a fost declarat Erou și Martir al Națiunii Române de către Parlamentul României, legea fiind promulgată de președintele României, Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 596/21.VII.2026!





Data de 10 septembrie, a fost instituită ca Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria tuturor celor ce au suferit, dar și pentru amintirea singurului Om ce a sărit în ajutorul părintelui, sublocotenentul (pm) - Gheorghe Nicula.





Protopopul Aurel Munteanu și-a pus toată priceperea întru propășirea culturală, spirituală, morală, socială a poporului român de la poalele Munților Vlădeasa!

A ridicat Catedrala Moților din Huedin, "un Sion al Apusenilor", așa cum menționa poetul pătimirii noastre naționale - acad. Octavian Goga și a reprezentat de mai multe ori, cu onoare, zona Huedinului în Parlamentul României!





Aurel Munteanu a fost un adevărat propovăduitor al Cuvântului Domnului, suferind o mare lovitură sufletească în timpul Primului Război Mondial, când fiica cea mică (de nici 2 ani), a fost ucisă.





Momentul 1940 l-a făcut imun pe Protopopul Aurel Munteanu, refuzând să își părăsească credincioșii din Huedin și protopopiat, refuzând să se retragă la sediul episcopal de la Cluj sau să plece cât mai departe.





Astfel, în data de 10 septembrie 1940, a fost bătut ore la rând, apoi i-a fost introdus un par pe gura până a ieșit prin ceafă, "coleg de suferință" fiindu-i Gheorghe Nicula.





Atât Aurel Munteanu, cât și Gheorghe Nicula, rămân un exemplu de curaj, de apărare a gliei strămoșești românești și a dreptei credințe!





Decretarea sa ca Erou și Martir al Națiunii Române e un act de recunoaștere istorică și nu o ofensă adusă unei etnii sau religii.





Felicitări tuturor celor ce s-au implicat în acest proiect, felicitări celor ce îi duc mai departe memoria prin volume, manifestări culturale și pomeniri de peste an!





Stăm cu credința că într-un timp cât mai scurt, Protopopul erou și martir Aurel Munteanu al Huedinului, României și întregii Biserici Ortodoxe, o să fie recunoscut de către noi ca parte a obștii Sfinților, obște din care e parte "acolo Sus"!





Cu stimă și considerație,

Mădălin-Sebastian Lung